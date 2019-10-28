В аэропорту "Киев" срочно эвакуировали пассажиров из-за "чрезвычайной ситуации"

В аэропорту "Киев" (Жуляны) из-за чрезвычайной ситуации эвакуировали часть пассажиров. Об этом сообщает журналистка BBC Ольга Мальчевская. Также эту информацию подтвердили на сайте "Сегодня" - эвакуацию в аэропорту объявили из-за сообщения о минировании.

Пассажиров аэропорта посадили в автобусы, но никто не объясняет людям, что происходит.

"Из аэропорта "Жуляны" всех эвакуируют, в объявлении говорят, что произошла "чрезвычайная ситуация". Люди между собой обсуждают, что нашли какую-то подозрительную сумку. При этом некоторых пассажиров продолжают сажать на самолет. Народ не понимает, или идти на посадку или на выход", – написала Мальчевская в Facebook.

В дальнейшем Мальчевская сообщила, что пассажиров ее рейса посадили в автобусы, но никто не объясняет людям, что происходит.

"Согнали всех нас в 2 автобуса и держат на взлетной полосе с 11:50. После 20 мин в закрытых автобусах, когда уже трудно было дышать, наконец-то хотя бы открыли двери, чтобы заходил воздух. Сколько так будем стоять и какой дальше план никто не понимает. Никаких объяснений, коммуникация с пассажирами отсутствует. Мобильный интернет прерывается. Люди раздражены, многие с детьми", – написала журналистка.

"На месте работают сотрудники полиции и взрывотехники, начата проверка аэропорта. Скорее всего, опять началось у кого осеннее обострение. Сейчас пассажиры покинули здание аэропорта. На площадь перед ним подогнали автобусы, в которых люди смогут согреться. Обычно в таких случаях аэропорт проверяют 1 1,5 часа ", - рассказали "Сегодня" в пресс-службе аэропорта" Киев "имени Сикорского.

Как сообщали Українськi Новини, в Харькове "минировали" 311 объектов, людей не эвакуировали.



Ранее станцию "Почайна" в Киеве закрывали из-за сообщения о минировании.



В августе неизвестный сообщил о минировании аэропорта, вокзала и еще 11 объектов во Львове.