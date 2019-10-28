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28 октября 2019, понедельник, 12:16 1932
Президент 2019-10-28T12:29:37+02:00
Українські Новини
Зеленский с Разумковым, но без Гончарука, возложили цветы в честь освобождения Украины от нацистов

Зеленский с Разумковым, но без Гончарука, возложили цветы в честь освобождения Украины от нацистов

Вторая мировая война, Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков, Алексей Гончарук, изгнание нацистов из Украины
Зеленский и Разумков . Фото: ОПУ
Зеленский и Разумков . Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков приняли участие в церемонии почтения памяти погибших во Второй мировой войне в связи с 75-й годовщиной изгнания нацистов из Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Церемония состоялась в Парке вечной славы в Киеве.

Зеленский возложил цветы к могиле Неизвестного солдата и почтил память погибших минутой молчания.

Отметим, согласно протоколу, цветы возлагает президент, спикер и премьер-министр. Но на возложении премьера не было. Недавно Гончарук оскандалился присутствием на концерте неоцистской группы "Сокыра Перуна", которая отрицает холкост и проповедует первенство "белой расы".

28 октября Украина отмечает день окончательного изгнания войск нацистской Германии и ее союзников во время Второй мировой войны за пределы современной территории Украины.

Как сообщали Українськi Новини, 29 сентября главный раввин Киева и Украины Яков дов Блайх заявил, что Президент впервые не явился почтить память жертв трагедии Бабьего Яра.  В тот же день СМИ сообщили, что Зеленский 29 сентября посетил траурный марш, однако не афишировал свое присутствие. В Офисе Президента не знают, когда Зеленский посетил Бабий Яр.

Больше новостей о: Вторая мировая война Владимир Зеленский Дмитрий Разумков Алексей Гончарук изгнание нацистов из Украины

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