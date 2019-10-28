Зеленский с Разумковым, но без Гончарука, возложили цветы в честь освобождения Украины от нацистов

Президент Владимир Зеленский и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков приняли участие в церемонии почтения памяти погибших во Второй мировой войне в связи с 75-й годовщиной изгнания нацистов из Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Церемония состоялась в Парке вечной славы в Киеве.

Зеленский возложил цветы к могиле Неизвестного солдата и почтил память погибших минутой молчания.

Отметим, согласно протоколу, цветы возлагает президент, спикер и премьер-министр. Но на возложении премьера не было. Недавно Гончарук оскандалился присутствием на концерте неоцистской группы "Сокыра Перуна", которая отрицает холкост и проповедует первенство "белой расы".

28 октября Украина отмечает день окончательного изгнания войск нацистской Германии и ее союзников во время Второй мировой войны за пределы современной территории Украины.

Как сообщали Українськi Новини, 29 сентября главный раввин Киева и Украины Яков дов Блайх заявил, что Президент впервые не явился почтить память жертв трагедии Бабьего Яра. В тот же день СМИ сообщили, что Зеленский 29 сентября посетил траурный марш, однако не афишировал свое присутствие. В Офисе Президента не знают, когда Зеленский посетил Бабий Яр.