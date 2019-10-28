Госбюджет недополучил 20,4 млрд гривен из-за укрепления гривны, - министр финансов

Государственный бюджет в текущем году недополучил 20,4 млрд гривен из-за укрепления гривны.

Об этом Министр финансов Оксана Маркарова сообщила в интервью изданию "Левый берег", передают Українські Новини.

По словам Маркаровой, есть три фактора, которые влияют на недополучение доходов в бюджете на данный момент.

"Первый - это непосредственно курс, потому что мы рассчитывали 28,2 гривны за доллар, а средний курс намного прочнее. Второй - это принятие предыдущей Верховной Радой изменений в Налоговый кодекс, которые предоставили налоговую льготу для тех, кто завозит оборудование для солнечных станций и ветряных станций. Это обошлось нам за девять месяцев в 5,6 млрд гривен, а это большая сумма", - сообщила она.

Также она отметила, что третим фактором является вопрос фактического растаможивания газа Национальной акционерной компанией "Нефтегаз" по сравнению с ожидаемыми показателями и другими поставщиками.

"Во-первых, мировая цена на газ существенно меньше, чем ожидали. Это, с одной стороны, хорошо, потому что положительно влияет на тарифы, ведь на протяжении значительной части года у нас реальная цена, по которой "Нефтегаз" импортирует и продает дальше газ, ниже, чем регулируемый потолок. Но также это означает, что таможенные платежи от растаможивание газа меньше", - сообщила Маркарова.

Также она отметила, что в этом году "Нафтегаз" по-другому растаможивает газ - держит его в режиме таможенного склада и не растаможивает, пока не продаст, что также сильно отразилось на поступлениях в госбюджет.

Как сообщали Українські Новини, 18 октября Рада приняла госбюджет-2020 в первом чтении.



В сентябре дефицит госбюджета составил 5,3 млрд гривен.





