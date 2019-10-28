Дубілет за скасування медичних довідок

Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет виступає за скасування медичних довідок.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"В Україні є таке явище, як медичні довідки, які наша держава вимагає в найнесподіваніших місцях... В Західних країнах такого зазвичай немає. Для мене це аргумент на користь скасування таких вимог. Хочу дослідити це питання більш докладно", - написав він.

Міністр зазначив, що вимоги до надання медичних довідок, зокрема, у державних службовців при прийнятті на роботу і довідка в басейн, призводять до зайвої бюрократії, витрат і навантаженні лікарень, а самі довідки при цьому можна просто купити.

"Наскільки ці вимоги є виправданими? З іншого боку, може, це справляє позитивний вплив на здоров'я українців?", - написав Дубілет.

Як повідомляли Українські Новини, Дубілет сподівається на перехід на електронний документообіг і скасування трудових книжок до 2020 року. Також Дубілет повідомив про початок роботи з скасування обов'язкових трудових книжок.