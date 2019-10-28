Зняти питання фізосіб-підприємців: Милованов хоче скасувати ЄСВ і знизити податок на доходи

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій пропонує обговорити зміни до податкової системи, щоб зняти питання фізичних осіб-підприємців (ФОП), стимулювати створення робочих місць, а також досягти збільшення зарплати та зменшити безробіття.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"На мою думку, найважливіший економічний актив України - це люди. Тому бажано щоб податки стимулювали створення робочих місць і підвищення зарплат. Для цього потрібно максимально знизити податки на працю. А звідки ж взяти податки на оплату вчителів, лікарів, пожежників, науковців, та на пенсії? Я би пропонував збільшити податки на активи - нерухомість, тощо, та залишити ПДВ. Я розумію, що на сьогодні це неможливо, але я би розглянув таку податкову реформу", - написав він.

Зміни, які пропонує до обговорення міністр:

Скасувати ЄСВ. Максимально знизити податок на дохід фізичної особи. Для компенсації, підняти податок на нерухомість. Також для компенсації, підняти податок на землю та інші активи. Покращити збір податків на нерухомість та інші активи. Не чіпати ПДВ. Покращити його збір. Продовжувати детінізацію економіки прямими і непрямими методами. Надавати державну підтримку бізнесу тільки за умови роботи в білу та створення достатньої кількості робочих місць.

"На жаль на практиці змінювати систему податків дуже складно. Тому що є великі видатки - на оборону, поліцію, допомогу бідним, розвиток інфраструктури, інші капітальні інвестиції, медицину, освіту та науку. І будь-яка радикальна зміна податків може розбалансувати надходження і залишити певні важливі частини суспільства без фінансування. Але обговорювати потенційні зміни - важливо і корисно", - зазначив міністр.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада ввела єдиний рахунок для сплати податків та єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Також Володимир Зеленський доручив Кабміну розробити законопроект про мораторій на перевірку ФОП.

Тим часом партія "Слуга народу" має намір ініціювати зміни в податковій системі, зокрема зміни стосуватимуться фізичних осіб-підприємців (ФОП) на єдиному податку, яким можуть заборонити надавати послуги.