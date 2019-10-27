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27 октября 2019, воскресенье, 19:41 16
Верховная Рада и партии 2019-10-27T19:42:25+02:00
Українські Новини
Платформа Бойко вступилась за осужденного за футболку СССР

Платформа Бойко вступилась за осужденного за футболку СССР

СССР, Оппозиционная платформа – За жизнь
Оппозиционная платформа - За жизнь. Фото: platform.org.ua
Оппозиционная платформа - За жизнь. Фото: platform.org.ua

Вот уже полгода как в стране сменилась власть, но репрессивная машина, выстроенная националистическим режимом Порошенко продолжает действовать. В Кривом Роге был осужден украинский гражданин за ношение футболки красного цвета с гербом СССР. По решению суда ему назначили наказание в виде одного года ограничения свободы, которое заменили испытательным сроком.

Об этом говорится в заявлении "Оппозиционной платформы - "За жизнь", сообщает сайт платформы.

"Судилище в Кривом Роге еще раз доказывает, что нынешняя власть не собирается менять националистический идеологический курс, проложенные режимом Порошенко. Ни одно решение по переписыванию истории, героизации пособников фашизма не отменено и все они продолжают действовать. Высшие руководители государства продолжают ходить на концентры откровенно нацистских групп. В нашей стране по-прежнему можно открыто демонстрировать фашистскую свастику, но попасть за решетку за знамя победы или символику украинского государства, правопреемницей которого является нынешняя Украина. Зе-команда окончательно превращается в идейных последователей своих националистических предшественников", - сказано в сообщении.

Согласно ему, "Оппозиционная платформа - "За жизнь" требует незамедлительно отменить закон о декоммунизации и реабилитировать всех осужденных по драконовскому и несправедливому закону.

"Партия с самого начала выступала против принятия этого закона, как противоречащего Конституции и исторической памяти украинского народа. Этот закон — орудие националистической диктатуры, который политизирует историю, делает невозможным трезво и объективно оценивать прошлое. Недопустимо подвергать уголовному преследованию за историческую память, за нежелание забыть то, с чем была связана жизнь человека, за воспоминания о том, какой страна была раньше", - акцентируется в заявлении.

Партия намерена добиваться восстановления исторической справедливости и бороться против любых попыток установления в Украине националистической диктатуры.

"Украина станет цивилизованным демократическим государством, в котором нет места фашизму, нацизму и ксенофобии. Украинский народ имеет право на свою настоящую историческую память!", - резюмируется на сайте платформы.

Как сообщали Українські Новини, Бойко в Золотом убедился, что люди поддерживают разведение войск. Тем временем "Платформа Бойко" требует остановить атаку властей на украинскую землю.

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