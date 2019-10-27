В Кривом Роге суд вынес приговор мужчине за футболку с символикой СССР

В то время, как КС признал конституционным закон о декоммунизации, Дзержинский районный суд Кривого Рога вынес приговор местному жителю Олегу А. за использование символики коммунистического тоталитарного режима и назначил наказание в виде одного года ограничения свободы, которое заменено на испытательный срок один год.

Мужчина был признан виновным в нарушении ч. 1 ст. 436-1 УК Украины, сообщает "Главком" со ссылкой на приговор суда.

По материалам дела 14 июня примерно с 11:00 до 17:00 обвиняемый, находясь в общественном месте возле торгово-развлекательного центра "Плаза" в Кривом Роге, был одет в футболку красного цвета с изображением на передней части государственного герба СССР, состоящий с серпа, молота и пятиконечной звезды. Эти элементы подпадают под запрет украинского законодательства, которое предусматривает лишение свободы до пяти лет.

Во время подготовительного судебного заседания обвиняемый сообщил о заключении соглашения о признании виновности. В суде он подтвердил, что признает себя виновным в совершении этого преступления.

Отдельно суд возложил на жителя Кривого Рога ряд обязательств: периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации; сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы; не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации.

Как сообщали Українські Новини, СБУ жестко раскритиковали из-за плаката с синим большевиком.

Тем временем, во Львовской области декоммунизация села вызвала волну протестов у местных жителей.