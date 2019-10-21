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21 октября 2019, понедельник, 19:56 215
Верховная Рада и партии 2019-10-21T20:05:34+03:00
Українські Новини
Бойко в Золотом убедился, что люди поддерживают разведение войск

Бойко в Золотом убедился, что люди поддерживают разведение войск

золотое, Оппозиционная платформа – За жизнь, Юрий Бойко
Юрий Бойко. Фото: zаgittya.cоm.uа
Юрий Бойко. Фото: zаgittya.cоm.uа

Только приехав на линию разграничения, можно понять и прочувствовать, что значит мир для жителей Донбасса.

Об этом Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - "За жизнь" Юрий Бойко заявил в Золотом, которое он посетил в рамках рабочей поездки в Луганскую область в понедельник, 21 октября, сообщает сайт платформы.

Он отметил, что жители Золотого выступают за разведение войск.

"Мы приехали посмотреть, что вообще происходит в поселке, потому что много было разговоров о том, что националисты взяли под контроль линию разграничения и люди напуганы. Рассказывали также, что жители очень настороженно и недоверчиво относятся к разведению войск. Я спросил – поднимите руки кто за то, чтобы развести войска? Все подняли руки, потому что понимают, что когда разведут войска, сразу прекратиться стрельба. А стреляют здесь часто – чуть ли не каждую ночь", – сказал Юрий Бойко.

Он отметил, что оппозиционеры привезли в Золотое гуманитарную помощь.

"Людям здесь живется очень тяжело. В поселке живет 500 человек, больницы нет, всего две медсестры, школа на ладан дышит, мусор никто не убирает. Золотое практически отрезано от большой земли, дороги нет, автобус ходит один раз в день на Северодонецк, а назад не возвращается. Т.е. в больницу поедешь, а как добираться назад – непонятно. Поэтому здесь люди как нигде остро нуждаются в помощи. И люди просят решить простые житейские вопросы. Им нужно помочь, и мы сейчас будем этим заниматься. И таких мест очень много", – отметил оппозиционный политик.

Но самое главное – это, конечно, разведение войск и достижение мира, – подчеркнул Юрий Бойко.

"Этого хочет весь народ, а в этих местах люди об этом просто криком кричат", – резюмировал политик.

Больше новостей о: золотое Оппозиционная платформа – За жизнь Юрий Бойко

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