"Платформа Бойко" требует остановить атаку властей на украинскую землю

Политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) требует остановить атаку действующей власти на украинскую землю, а также немедленного принятия Закона о всеукраинском референдуме и организации народного голосования по вопросу продажи земли.

Об этом говорится на официальном веб-сайт партии.

Оппозиционеры сообщили, что сегодня утром, 18 октября, без предварительного оповещения народных депутатов, согласований и анонсов, состоялось тайное 10-минутное заседание аграрного комитета. "Этот мошеннический заговор был реализован с единственной целью – провести через комитет законопроект №2178-10, который запускает продажу земли в Украине, и в срочном порядке протащить это решение через сессионный зал", - сказано в заявлении ОПЗЖ.

"Власть решила наплевать не только на законные процедуры, но и на мнение подавляющего большинства граждан. Не имея поддержки общества, режим начал рейдерскую атаку с целью лишить украинских граждан их законных прав на землю. Они рассчитывают провернуть блицкриг в стиле гитлеровской "барбароссы", чтобы поставить людей перед фактом", - заявили в партии.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" считает подобные действия власти предательской атакой на Конституцию Украины и права украинских граждан. Также оппозиционеры призвали народных депутатов Украины не участвовать в мошенничестве с земельной реформой, толкающем страну к социальному взрыву.

В ОПЗЖ намерены добиваться немедленного принятия Закона о всеукраинском референдуме и организации народного голосования по вопросу продажи земли. "Мы добьемся судебной отмены земельной аферы власти. Вам не удастся украсть у украинского народа землю и передать ее вашим иностранным заказчикам", - подытожили оппозиционеры в своем заявлении.