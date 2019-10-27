Платформа Бойка заступилася за засудженого за футболку СРСР

Ось уже півроку як в країні змінилася влада, але репресивна машина, побудована націоналістичним режимом Порошенка продовжує діяти. У Кривому Розі був засуджений український громадянин за носіння футболки червоного кольору з гербом СРСР. За рішенням суду йому призначено покарання у вигляді одного року обмеження волі, яке замінили випробувальним терміном.

Про це йдеться в заяві "Опозиційної платформи - "За життя", повідомляє сайт платформи.

"Судилище у Кривому Розі ще раз доводить, що нинішня влада не збирається міняти націоналістичний ідеологічний курс, прокладений режимом Порошенко. Жодне рішення із переписування історії, героїзації поплічників фашизму не скасоване і всі вони продовжують діяти. Вищі керівники держави продовжують ходити на концентри відверто нацистських груп. У нашій країні, як і раніше можна відкрито демонструвати фашистську свастику, але потрапити за ґрати за прапор перемоги або символіку української держави, правонаступницею якого є нинішня Україна. Зе-команда остаточно перетворюється в ідейних послідовників своїх націоналістичних попередників", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, "Опозиційна платформа - "За життя" вимагає негайно скасувати закон про декомунізацію і реабілітувати всіх засуджених через драконівський і несправедливий закон.

"Партія із самого початку виступала проти прийняття цього закону, як такого що суперечить Конституції та історичній пам'яті українського народу. Цей закон - знаряддя націоналістичної диктатури, який політизує історію, унеможливлює тверезо і об'єктивно оцінювати минуле. Неприпустимо піддавати кримінальному переслідуванню за історичну пам'ять, за небажання забути те, з чим було пов'язане життя людини, за спогади про те, якою країна була раніше", - акцентується в заяві.

Партія має намір домагатися відновлення історичної справедливості і боротися проти будь-яких спроб встановлення в Україні націоналістичної диктатури.

"Україна стане цивілізованою демократичною державою, в якій немає місця фашизму, нацизму і ксенофобії. Український народ має право на свою справжню історичну пам'ять!" - резюмується на сайті платформи.

Як повідомляли Українські Новини, Бойко в Золотому переконався, що люди підтримують розведення військ. Тим часом "Платформа Бойка" вимагає зупинити атаку влади на українську землю.