Украинскую литературу читают по всему миру: какие страны чаще покупают права на книги

В то время, как Минкультуры хочет создать украинскую электронную библиотеку, права на украинские книги за последние 5 лет приобрели издательства из более 40 стран, сообщает "Українська правда. Життя" со ссылкой на Украинский институт книги.

Наиболее активными странами в покупке прав на украинские книги являются:

Болгария - 76 книг

Китай - 33

Грузия - 20

Румыния - 19

Словакия - 15

Молдова - 14

Польша, Латвия - по 13

Чехия - 12

Германия, Корея - по 10

Словения, Италия, Россия - по 8

Франция, Вьетнам - по 7

Венгрия, Испания - по 6

Тайвань, США, Беларусь - по 5

По несколько прав купили Турция, Австрия, Литва, Греция, Армения, Малайзия, Ливан, Австралия, Казахстан, Дания, Бразилия, Индия, Нидерланды и Великобритания.

По одной книге пока купили Япония, Португалия, Эстония, Египет, Аргентина, Швеция, Хорватия и Сербия.

По данным Института, за последние 5 лет больше прав на произведения иностранным государствам продали "Видавництво Старого Лева" (108 книг), "Утро" (73 книги), "Виват" (52 книги) и "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" (45 книг). Все работают именно с детской литературой.

Раньше Українські Новини писали о 7 самых ярких книжных новинках украинских и мировых писателей. Тем временем в Украину запретили ввозить еще 2 российские книги.