Украинскую литературу читают по всему миру: какие страны чаще покупают права на книги

В то время, как Минкультуры хочет создать украинскую электронную библиотеку, права на украинские книги за последние 5 лет приобрели издательства из более 40 стран, сообщает "Українська правда. Життя" со ссылкой на Украинский институт книги. Наиболее активными странами в покупке прав на украинские книги являются: Болгария - 76 книг Китай - 33 Грузия - 20 Румыния - 19 Словакия - 15 Молдова - 14 Польша, Латвия - по 13 Чехия - 12 Германия, Корея - по 10 Словения, Италия, Россия - по 8 Франция, Вьетнам - по 7 Венгрия, Испания - по 6 Тайвань, США, Беларусь - по 5 По несколько прав купили Турция, Австрия, Литва, Греция, Армения, Малайзия, Ливан, Австралия, Казахстан, Дания, Бразилия, Индия, Нидерланды и Великобритания. По одной книге пока купили Япония, Португалия, Эстония, Египет, Аргентина, Швеция, Хорватия и Сербия. По данным Института, за последние 5 лет больше прав на произведения иностранным государствам продали "Видавництво Старого Лева" (108 книг), "Утро" (73 книги), "Виват" (52 книги) и "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" (45 книг). Все работают именно с детской литературой. Раньше Українські Новини писали о 7 самых ярких книжных новинках украинских и мировых писателей. Тем временем в Украину запретили ввозить еще 2 российские книги.