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27 октября 2019, воскресенье, 18:03 235
Общество 2019-10-27T18:14:07+02:00
Українські Новини
Украинскую литературу читают по всему миру: какие страны чаще покупают права на книги

Украинскую литературу читают по всему миру: какие страны чаще покупают права на книги

Книги, Издательский бизнес, Издательство, детские книги
Книги. Фото: pixabay
Книги. Фото: pixabay

В то время, как Минкультуры хочет создать украинскую электронную библиотеку, права на украинские книги за последние 5 лет приобрели издательства из более 40 стран, сообщает "Українська правда. Життя" со ссылкой на Украинский институт книги.

Наиболее активными странами в покупке прав на украинские книги являются:

  • Болгария - 76 книг
  • Китай - 33
  • Грузия - 20
  • Румыния - 19
  • Словакия - 15
  • Молдова - 14
  • Польша, Латвия - по 13
  • Чехия - 12
  • Германия, Корея - по 10
  • Словения, Италия, Россия - по 8
  • Франция, Вьетнам - по 7
  • Венгрия, Испания - по 6
  • Тайвань, США, Беларусь - по 5

По несколько прав купили Турция, Австрия, Литва, Греция, Армения, Малайзия, Ливан, Австралия, Казахстан, Дания, Бразилия, Индия, Нидерланды и Великобритания.

По одной книге пока купили Япония, Португалия, Эстония, Египет, Аргентина, Швеция, Хорватия и Сербия.

По данным Института, за последние 5 лет больше прав на произведения иностранным государствам продали "Видавництво Старого Лева" (108 книг), "Утро" (73 книги), "Виват" (52 книги) и "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" (45 книг). Все работают именно с детской литературой.

Раньше Українські Новини писали о 7 самых ярких книжных новинках украинских и мировых писателей. Тем временем в Украину запретили ввозить еще 2 российские книги.

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