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27 октября 2019, воскресенье, 16:02 662
Кабмин 2019-10-27T16:03:41+02:00
Українські Новини
Минкультуры хочет создать украинскую электронную библиотеку

Минкультуры хочет создать украинскую электронную библиотеку

Книги, Библиотека, Электронные книги, Министерство культуры, Министерство культуры Украины
Библиотека. Фото: litakcent
Библиотека. Фото: litakcent

Министерство культуры, молодежи и спорта намерено создать украинскую электронную библиотеку.

Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в интервью "Радио Свобода", передают Українськi Новини.

"Сейчас мы работаем, Украинский культурный фонд. Сейчас уже присоединится Министерство цифровой трансформации касательно создания украинской электронной библиотеки. Для того чтобы в каждой школе, в каждом городе, где есть интернет, или где он будет в ближайшее время, была возможность для ребенка добраться к книге", - сказал он.

Министр отметил, что доступ к некоторым книгам в библиотеке будет бесплатным. По словам Бородянского, по состоянию на текущий момент в стране насчитывается около 15,5 тыс. библиотек.

Он считает, что нужно проанализировать, сколько качественных библиотек с доступом к интернету сможет содержать государство.

Как сообщали Українськi Новини, министр экономики Тимофей Милованов считает книги "развлекухой", а не образованием. Ранее медиа-деятель Бородянский был назначен новым министром культуры, молодежи и спорта.

Тем временем Google представил проект "Автентична Україна".

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