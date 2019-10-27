Українську літературу читають по всьому світу: які країни найчастіше купують права на книги

У той час, як Мінкультури хоче створити українську електронну бібліотеку, права на українські книжки за останні 5 років придбали видавництва з понад 40 країн, повідомляє "Українська правда. Життя" з посиланням на Український інститут книги.

Найактивнішими країнами в купівлі прав на українські книжки є:

Болгарія - 76 книг

Китай - 33

Грузія - 20

Румунія - 19

Словаччина - 15

Молдова - 14

Польща, Латвія - по 13

Чехія - 12

Німеччина, Корея - по 10

Словенія, Італія, Росія - по 8

Франція, В'єтнам - по 7

Угорщина, Іспанія - по 6

Тайвань, США, Білорусь - по 5

За кілька прав купили Туреччина, Австрія, Литва, Греція, Вірменія, Малайзія, Ліван, Австралія, Казахстан, Данія, Бразилія, Індія, Нідерланди та Великобританія.

По одній книзі поки купили Японія, Португалія, Естонія, Єгипет, Аргентина, Швеція, Хорватія і Сербія.

За даними Інституту, за останні 5 років більше прав на твори іноземним державам продали "Видавництво Старого Лева" (108 книг), "Ранок" (73 книги), "Віват" (52 книги) та "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" (45 книг). Всі працюють саме з дитячою літературою.

Раніше Українські Новини писали про 7 найяскравіших книжкових новинок українських і світових письменників. Тим часом в Україну заборонили ввозити ще 2 російські книги.