Українську літературу читають по всьому світу: які країни найчастіше купують права на книги

У той час, як Мінкультури хоче створити українську електронну бібліотеку, права на українські книжки за останні 5 років придбали видавництва з понад 40 країн, повідомляє "Українська правда. Життя" з посиланням на Український інститут книги. Найактивнішими країнами в купівлі прав на українські книжки є: Болгарія - 76 книг Китай - 33 Грузія - 20 Румунія - 19 Словаччина - 15 Молдова - 14 Польща, Латвія - по 13 Чехія - 12 Німеччина, Корея - по 10 Словенія, Італія, Росія - по 8 Франція, В'єтнам - по 7 Угорщина, Іспанія - по 6 Тайвань, США, Білорусь - по 5 За кілька прав купили Туреччина, Австрія, Литва, Греція, Вірменія, Малайзія, Ліван, Австралія, Казахстан, Данія, Бразилія, Індія, Нідерланди та Великобританія. По одній книзі поки купили Японія, Португалія, Естонія, Єгипет, Аргентина, Швеція, Хорватія і Сербія. За даними Інституту, за останні 5 років більше прав на твори іноземним державам продали "Видавництво Старого Лева" (108 книг), "Ранок" (73 книги), "Віват" (52 книги) та "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" (45 книг). Всі працюють саме з дитячою літературою. Раніше Українські Новини писали про 7 найяскравіших книжкових новинок українських і світових письменників. Тим часом в Україну заборонили ввозити ще 2 російські книги.