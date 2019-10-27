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27 жовтня 2019, неділя, 18:03 15
Суспільство 2019-10-27T18:14:37+02:00
Українські Новини
Українську літературу читають по всьому світу: які країни найчастіше купують права на книги

Українську літературу читають по всьому світу: які країни найчастіше купують права на книги

Книги, видавничий бізнес, видавництво, дитячі книжки
Книги. Фото: pixabay
Книги. Фото: pixabay

У той час, як Мінкультури хоче створити українську електронну бібліотеку, права на українські книжки за останні 5 років придбали видавництва з понад 40 країн, повідомляє "Українська правда. Життя" з посиланням на Український інститут книги.

Найактивнішими країнами в купівлі прав на українські книжки є:

  • Болгарія - 76 книг
  • Китай - 33
  • Грузія - 20
  • Румунія - 19
  • Словаччина - 15
  • Молдова - 14
  • Польща, Латвія - по 13
  • Чехія - 12
  • Німеччина, Корея - по 10
  • Словенія, Італія, Росія - по 8
  • Франція, В'єтнам - по 7
  • Угорщина, Іспанія - по 6
  • Тайвань, США, Білорусь - по 5

За кілька прав купили Туреччина, Австрія, Литва, Греція, Вірменія, Малайзія, Ліван, Австралія, Казахстан, Данія, Бразилія, Індія, Нідерланди та Великобританія.

По одній книзі поки купили Японія, Португалія, Естонія, Єгипет, Аргентина, Швеція, Хорватія і Сербія.

За даними Інституту, за останні 5 років більше прав на твори іноземним державам продали "Видавництво Старого Лева" (108 книг), "Ранок" (73 книги), "Віват" (52 книги) та "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" (45 книг). Всі працюють саме з дитячою літературою.

Раніше Українські Новини писали про 7 найяскравіших книжкових новинок українських і світових письменників. Тим часом в Україну заборонили ввозити ще 2 російські книги.

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