В Украину запретили ввозить еще 2 российские книги

В то время, как в России заявили, что ограничили 30% товарооборота с Украиной,

Об этом говорится в сообщении ведомства, передают Українськi Новини.

"Не разрешено ввозить книгу Алана Аксельрода "Все, что мне известно о бизнесе, я узнал, играя в "монополию" (издатель - ООО "Издательство "Добрая книга", г. Москва), в которой рекламируется издание, не разрешенное ранее к ввозу в Украину из-за присутствия в тексте пропагандистских лозунгов государства-агрессора", - сказано в нем.

Также запрещен ввоз книги Д. Хейвуда "Люди Севера. История викингов 793-1241" московского издательства ООО "Альпина нон-фикшн", поскольку несколько страниц этого издания посвящены истории Киевской Руси, которую автор трактует с позиции политически заангажированной современной российской историографии.

В частности, Киевскую Русь он называет Россией, а киевских князей - российскими; история Киевской Руси в его представлении - это история Российского государства.

Импортеры намеревались завезти по 5 000 экземпляров этих двух изданий.

В целом по состоянию на сегодня Госкомтелерадио предоставило 3 490 отказов в выдаче разрешений на ввоз печатной продукции из России и временно оккупированных территорий.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания инициировал применение персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) против российских издательств, которые издают продукцию антиукраинского содержания.

Также в Украину запретили ввоз еще 13 пропагандистских книг из РФ. Кроме того, в День бармена в Украину запретили ввоз книги о самогоне и вине.