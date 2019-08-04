Что почитать: 7 самых ярких книжных новинок украинских и мировых писателей

Если предыдущие два месяца лета прошли у вас за компьютером в офисе или в непрерывном круговороте рабочих дел, еще не поздно спланировать отпуск и насладиться теплыми августовскими днями, а для максимально качественного отдыха психологи советуют устраивать диджитал-детокс. Книга - замечательная альтернатива гаджетам на пляже, в горах, или на даче за городом. Подборку разных по жанру новинок собрала "Украинская правда. Життя". "Токийская невеста", Амели Нотомб. (Видавництво Старого Лева)

События романа бельгийской писательницы Амели Нотомб разворачиваются вокруг молодой девушки, которая после многих лет жизни за границей принимает решение вернуться в родную Японии. Давая частные уроки французского, героиня знакомится с состоятельным юношей Ринри. Между ними быстро завязывается дружба, а позже - чувство влюбленности, что и становится основной сюжетной линией книги. Читатель становится свидетелем приключений пары, их яркой жизни на фоне поиска ответов на вечные вопросы, вместе с героиней изучает ментальность народа "страны восходящего солнца", ищет баланс между независимостью и романтическими отношениями и стремится познать истину. "Токийская невеста" - история о любви в необычном ее понимании с необычным финалом.

"Выживание самых красивых. Наука красоты", Нэнси Эткофф (Yakaboo Publishing)

Эта книга - остроумное, местами провокационное исследование признанной преподавательницы Гарвардской медицинской школы и практикующего психолога Нэнси Эткофф. Опираясь на научные исследования в области биологии, физиологии, психологии, автор исследует красоту как социальный и биологический концепт, сравнивает восприятие сексуальности и красоты с точки зрения различных этносов, национальностей и культур, изменение идеалов с развитием эволюции. Для всех, кто желает узнать, почему мы продолжаем внимательно следить за модными изданиями, уделять внимание размеру собственной талии и внимательно вглядываемся в объект желания, "Выживание красивейших. Наука красоты" станет обязательной для прочтения книгой.

"Компас эмоций. Как понять свои чувства", Илсе Санд. (Клуб Сімейного Дозвілля)

Иногда нас одолевают неприятные эмоции: зависть, гнев, страх, тревога. Нередко мы игнорируем их или скрываем как явление, не стоящие анализа. Датский психолог и психотерапевт Илсе Санд советует не стесняться этих чувств, а вместо этого осознать и найти их причины. В своей книге он выступает скорее в роли наставника, чем учителя, последовательно ведя читателя по лабиринтам эмоций, предлагает практические советы и действенные упражнения для достижения гармонизации собственного "я" и эмпатии с окружающими. Трудную для понимания тему Санд превращает в легкое и интересное чтиво, идеальное для летней "перезагрузки".

"Клавка", Марина Гримич. (Нора-Друк)

Роман принадлежит украинской писательнице Марине Гримич. События разворачиваются в послевоенном Киеве, главные герои - члены украинского литературного сообщества (в том числе Максим Рыльский и Николай Яновский), что после знаменитого Пленума 1947 стали жертвами сталинских репрессий и сталкиваний друг против друга. Юная секретарша союза Клавка - сначала молчаливый наблюдатель драматических событий, становится едва ли не самым ярким персонажем, попав любовный треугольник между молодым писателем и работником КП(б)У. Героев ждут любовь и измена, тайны и искренняя дружба.

"Хранители книги", Джеральдин Брукс. (Vivat)

Окунуться в захватывающие приключения поможет роман лауреата Пулитцеровской премии Джеральдин Брукс "Хранители книги". Объединить людей могут достаточно необычные обстоятельства. Так случилось и с Ханной Хит, что взялась исследовать сараевскую Агаду - средневековый иллюстрированный манускрипт. Последовательно героиня знакомится с потрясающими историями бывших обладателей книги - историями, которые выстраиваются в хронологической последовательности через века, достигая корнями 14 века. Большинство романа основано на реальных событиях, поэтому и любители истории, и ценители художественной прозы найдут роман интересным для себя.

"Дальнее пространство", Ярослав Мельник. (А-ба-ба-га-ла-ма-га)

Этот антиутопического роман с элементами философских размышлений уже успел стать новой классикой и собрать большое количество положительных рецензий читателей и литературных критиков. В центре событий - Габар, зрячий юноша, который в мире слепых воспринимается как сумасшедшей. Правда или безопасность - вопрос, который активно стоит на повестке дня перед современным миром, выступает лейтмотивом книги. Поиски истины станут настоящим испытанием для героя.

"Когда жизнь преподносит тебе "Лулулемоны", Вайсбергер. (КМ-БУКС)

Читатель встречает Эмили Чартер в Голливуде не в лучшие времена - карьера имидж-консультанта идет на спад, личная жизнь уже не такая идеальная, поэтому получив звонок с приглашением на работу на Восточное Побережье, женщина принимает его как возможность позитивных изменений. Эмили попадает в тихий пригород в штате Коннектикут, где волей судьбы встречается со старой знакомой и бывшей супер-моделью, а сейчас женой сенатора Нью-Йорка Мариам. На подруг ожидает разоблачение тайн только со стороны спокойного городка - отличная идея для легкого летнего чтения.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве на "Книжном арсенале" самой красивой признали книгу From Dusk Till Dawn.

Тем временем Рада обязала издателей не менее половины книг издавать на украинском.