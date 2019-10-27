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27 жовтня 2019, неділя, 16:25 14
Зовнішня політика 2019-10-27T16:36:28+02:00
Українські Новини
Росія не віддає Україні кораблі через їх технічний стан, - адвокат

Росія не віддає Україні кораблі через їх технічний стан, - адвокат

Керченська протока, Росія-Україна, кораблі, українські кораблі, повернення техніки

Українська сторона очікує передачі захоплених Росією кораблів у Керченській протоці в листопаді 2018 року. За інформацією адвоката звільнених українських військових моряків Миколи Полозова, російська влада готова їх передати, однак цьому заважає технічний стан катерів.

Про це Полозов розповів у коментарі "Крим.Реалії", передають Українські Новини.

"Досі Росія не виконала наказ Міжнародного трибуналу в частині повернення кораблів. Але, за моєю інформацією, у цій справі є зрушення, кораблі російська влада готова передати. Єдина проблема – це технічний стан самих кораблів. Тому зараз, за моєю інформацією, їх наводять у такий стан, щоб вони могли бути на плаву і ми очікуємо, що до кінця року їх точно передадуть", – повідомив Полозов.

Як повідомляли Українські Новини, Росія збрехала Міжнародному трибуналу про повернення 3 українських військових кораблів. У вересні Україна почала переговори про повернення захоплених Росією кораблів ВМС. На думку командира девізіона, екіпаж повинен прибути на півострів, вивести кораблі в 12-мильну зону і перегнати в Україну.

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