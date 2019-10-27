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  • В США из-за пожаров эвакуируют около 90 тысяч человек, миллионы остались без света
27 октября 2019, воскресенье, 09:05 104
Америка 2019-10-27T09:12:53+02:00
Українські Новини
В США из-за пожаров эвакуируют около 90 тысяч человек, миллионы остались без света

В США из-за пожаров эвакуируют около 90 тысяч человек, миллионы остались без света

США, Калифорния, Эвакуация, Лесные пожары, Штормовой ветер, пожар в Калифорнии

В США эвакуируют около 90 тысяч жителей районе мощного лесного пожара в Северной Калифорнии, а крупнейшая коммунальная служба штата начала отключать электричество примерно для 2,35 млн. человек из-за прогнозов сильных ветров и чрезвычайной пожароопасности.

Об этом сообщает Associated Press.

Национальная служба погоды заявила, что некоторые порывы ветра в эти выходные могут достигать 75 миль в час (120 км/ч). Ветры могут привести к "неустойчивому поведению при пожаре" и переносить угли на много миль впереди.

На вечернем брифинге шериф призвал жителей района к эвакуации, отметив что два года назад в этом районе погибли на 24 человека из-за пожара.

Как сообщали Українськi Новини, в конце июля дым от масштабных лесных пожаров в российской Сибири достиг побережья Аляски и Канады. 

Кроме того, сильнейшие пожары в Греции показали из космоса

Также около 2 тысяч человек эвакуировали на острове Гран-Канария из-за лесных пожаров, которые опустошили более 500 гектаров менее чем за сутки.

Темв ременем из-за рекордной жары и таяния ледников на Аляске таеже горели леса.

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