В США из-за пожаров эвакуируют около 90 тысяч человек, миллионы остались без света

В США эвакуируют около 90 тысяч жителей районе мощного лесного пожара в Северной Калифорнии, а крупнейшая коммунальная служба штата начала отключать электричество примерно для 2,35 млн. человек из-за прогнозов сильных ветров и чрезвычайной пожароопасности.

Об этом сообщает Associated Press.

Национальная служба погоды заявила, что некоторые порывы ветра в эти выходные могут достигать 75 миль в час (120 км/ч). Ветры могут привести к "неустойчивому поведению при пожаре" и переносить угли на много миль впереди.

На вечернем брифинге шериф призвал жителей района к эвакуации, отметив что два года назад в этом районе погибли на 24 человека из-за пожара.

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Как сообщали Українськi Новини, в конце июля дым от масштабных лесных пожаров в российской Сибири достиг побережья Аляски и Канады.

Кроме того, сильнейшие пожары в Греции показали из космоса.

Также около 2 тысяч человек эвакуировали на острове Гран-Канария из-за лесных пожаров, которые опустошили более 500 гектаров менее чем за сутки.

Темв ременем из-за рекордной жары и таяния ледников на Аляске таеже горели леса.