В США из-за пожаров эвакуируют около 90 тысяч человек, миллионы остались без света

В США эвакуируют около 90 тысяч жителей районе мощного лесного пожара в Северной Калифорнии, а крупнейшая коммунальная служба штата начала отключать электричество примерно для 2,35 млн. человек из-за прогнозов сильных ветров и чрезвычайной пожароопасности. Об этом сообщает Associated Press. Национальная служба погоды заявила, что некоторые порывы ветра в эти выходные могут достигать 75 миль в час (120 км\/ч). Ветры могут привести к "неустойчивому поведению при пожаре" и переносить угли на много миль впереди. На вечернем брифинге шериф призвал жителей района к эвакуации, отметив что два года назад в этом районе погибли на 24 человека из-за пожара. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=ZNEDHydWx-E" frameborder="0" allowfullscreen> Как сообщали Українськi Новини, в конце июля дым от масштабных лесных пожаров в российской Сибири достиг побережья Аляски и Канады. Кроме того, сильнейшие пожары в Греции показали из космоса. Также около 2 тысяч человек эвакуировали на острове Гран-Канария из-за лесных пожаров, которые опустошили более 500 гектаров менее чем за сутки. Темв ременем из-за рекордной жары и таяния ледников на Аляске таеже горели леса.