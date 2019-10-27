У США через пожежі евакуювали близько 90 тисяч людей, мільйони залишилися без світла

У США евакуювали близько 90 тисяч жителів районі потужного лісової пожежі у Північній Каліфорнії, а найбільша комунальна служба штату почала відключати електрику приблизно для 2,35 млн осіб через прогнози сильних вітрів і надзвичайну пожежонебезпеку.

Про це повідомляє Associated Press.

Національна служба погоди заявила, що деякі пориви вітру в ці вихідні можуть досягати 75 миль на годину (120 км/год). Вітри можуть призвести до "нестійкої поведінки при пожежі" і переносити вугілля на багато миль попереду.

На вечірньому брифінгу шериф закликав жителів району до евакуації, зазначивши, що два роки тому в цьому районі загинули 24 людини через пожежі.

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці липня дим від масштабних лісових пожеж в російському Сибіру досяг узбережжя Аляски і Канади.

Крім того, найсильніші пожежі в Греції показали з космосу.

Також близько 2 тисяч осіб евакуювали на острові Гран-Канарія через лісові пожежі, які спустошили понад 500 гектарів менш ніж за добу.

Тим часом через рекордну спеку і танення льодовиків на Алясці таеже горіли ліси.