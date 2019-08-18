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18 августа 2019, воскресенье, 15:38 55
Европа 2019-08-18T15:40:06+03:00
Українські Новини
На Канарах новые пожары: эвакуировали 2 тысячи человек

На Канарах новые пожары: эвакуировали 2 тысячи человек

Около 2 тысяч человек были эвакуированы на острове Гран-Канария из-за лесных пожаров, которые опустошили более 500 гектаров менее чем за сутки. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Не менее 250 пожарных, девять вертолетов и два самолета борются с пламенем вблизи города Валлесеко в воскресенье.

Учитывая возможное дальнейшее распространение огня местные чиновники эвакуировали шесть населенных пунктов - всего около 2 тысяч человек.

Быстрому распространению огня способствует сильный ветер и сухая погода - в воскресенье ожидается 38 градусов по Цельсию.

Представитель правительства Канарских островов Хулио Перес сообщил, что пожар быстро распространился и за 7:00 сожег около 500 гектаров земли.

Глава правительства Педро Санчес написал в своем Twitter, что он "с беспокойством" следит за распространением огня.


Как сообщали Українські Новини, 30 июля дым от масштабных лесных пожаров в российской Сибири уже достиг побережья Аляски и Канады. 

Ранее сильнейшие пожары в Греции было видно из Космоса

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