На Канарах новые пожары: эвакуировали 2 тысячи человек

Около 2 тысяч человек были эвакуированы на острове Гран-Канария из-за лесных пожаров, которые опустошили более 500 гектаров менее чем за сутки. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.\r\nНе менее 250 пожарных, девять вертолетов и два самолета борются с пламенем вблизи города Валлесеко в воскресенье.\r\nУчитывая возможное дальнейшее распространение огня местные чиновники эвакуировали шесть населенных пунктов - всего около 2 тысяч человек.\r\nБыстрому распространению огня способствует сильный ветер и сухая погода - в воскресенье ожидается 38 градусов по Цельсию.\r\nПредставитель правительства Канарских островов Хулио Перес сообщил, что пожар быстро распространился и за 7:00 сожег около 500 гектаров земли.\r\nГлава правительства Педро Санчес написал в своем Twitter, что он "с беспокойством" следит за распространением огня.\r\n\r\nSiguiendo con preocupación la evolución del #IFValleseco en Canarias. Varias zonas han sido desalojadas y efectivos de emergencias están trabajando intensamente para controlarlo.Mi apoyo a todas las provincias que este verano están luchando contra #IIFF.pic.twitter.com\/JWsaK0lJjh\r\n— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 18 августа 2019 г.\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, 30 июля дым от масштабных лесных пожаров в российской Сибири уже достиг побережья Аляски и Канады. Ранее сильнейшие пожары в Греции было видно из Космоса.