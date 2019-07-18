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18 июля 2019, четверг, 12:40 217
Общество 2019-07-18T14:30:03+03:00
Українські Новини
Новый мост в Днипре перекрыли на два месяца

Новый мост в Днипре перекрыли на два месяца

Перекрытие. Фото: dorinfo.ru
Перекрытие. Фото: dorinfo.ru

Коммунальные службы Днипра в четверг перекрыли Новый мост из-за реконструкции до 14 сентября. Об этом Українським Новинам сообщили в Днипровском городском совете.

"Будет уложена гидроизоляция, два слоя асфальта и деформационные швы", - сообщил заместитель мэра Днипра Михаил Лысенко.

При этом мост продолжает функционировать, как пешеходный.

Финальная стоимость ремонта моста оценивается в 458 млн гривен, его ремонт был начат летом 2017 года.

Новый мост соединяет левый берег Днипра с центром города.

Как сообщали Українські Новини, Борис Филатов проанонсировал "хорошие новости от Зеленского" по строительству аэропорта в Днипре.

Ранее Зеленский договорился с Филатовым о его отставке в случае срыва срока открытия моста.

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