Новый мост в Днипре перекрыли на два месяца

Коммунальные службы Днипра в четверг перекрыли Новый мост из-за реконструкции до 14 сентября. Об этом Українським Новинам сообщили в Днипровском городском совете.\r\n"Будет уложена гидроизоляция, два слоя асфальта и деформационные швы", - сообщил заместитель мэра Днипра Михаил Лысенко.\r\nПри этом мост продолжает функционировать, как пешеходный.\r\nФинальная стоимость ремонта моста оценивается в 458 млн гривен, его ремонт был начат летом 2017 года.\r\nНовый мост соединяет левый берег Днипра с центром города.\r\nКак сообщали Українські Новини, Борис Филатов проанонсировал "хорошие новости от Зеленского" по строительству аэропорта в Днипре.\r\nРанее Зеленский договорился с Филатовым о его отставке в случае срыва срока открытия моста.