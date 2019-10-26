Поліція заарештувала мера Дніпра у справі про відмивання грошей під час ремонту Нового мосту

Співробітники Національної поліції заарештували заступника мера Дніпра Михайла Лисенка за підозрою у привласненні 29,5 млн гривень бюджетних коштів під час ремонту Нового мосту в Дніпрі.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Дніпропетровської області, передають Українські Новини.

"Зараз за клопотанням прокуратури Дніпропетровської області вказаному посадовцю обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі близько 600 тис. гривень", – йдеться в ньому.

25 жовтня співробітники Державної прикордонної служби затримали Лисенка в аеропорту "Харків".

Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України спільно з обласною прокуратурою провели обшуки в Дніпровській міській раді.

В липні поточного року комунальні служби Дніпра перекрили Новий міст через реконструкцію до 14 вересня.

Володимир Зеленський домовився з мером Дніпра Борисом Філатовим про те, що мер подасть у відставку в разі зриву терміну відкриття Нового мосту після реконструкції 14 вересня 2019 року. Новий міст після реконструкції Дніпро достроково відкрило 7 вересня.