Поліція заарештувала мера Дніпра у справі про відмивання грошей під час ремонту Нового мосту

Співробітники Національної поліції заарештували заступника мера Дніпра Михайла Лисенка за підозрою у привласненні 29,5 млн гривень бюджетних коштів під час ремонту Нового мосту в Дніпрі. Про це повідомила прес-служба прокуратури Дніпропетровської області, передають Українські Новини. "Зараз за клопотанням прокуратури Дніпропетровської області вказаному посадовцю обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі близько 600 тис. гривень", – йдеться в ньому. 25 жовтня співробітники Державної прикордонної служби затримали Лисенка в аеропорту "Харків". Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України спільно з обласною прокуратурою провели обшуки в Дніпровській міській раді. В липні поточного року комунальні служби Дніпра перекрили Новий міст через реконструкцію до 14 вересня. Володимир Зеленський домовився з мером Дніпра Борисом Філатовим про те, що мер подасть у відставку в разі зриву терміну відкриття Нового мосту після реконструкції 14 вересня 2019 року. Новий міст після реконструкції Дніпро достроково відкрило 7 вересня.