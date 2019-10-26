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26 жовтня 2019, субота, 21:22 5
Судова влада 2019-10-26T23:15:02+03:00
Українські Новини
Поліція заарештувала мера Дніпра у справі про відмивання грошей під час ремонту Нового мосту

Поліція заарештувала мера Дніпра у справі про відмивання грошей під час ремонту Нового мосту

Арешт, Корупція, Новий міст, Новий міст у Дніпрі, Микола Лисенко

Співробітники Національної поліції заарештували заступника мера Дніпра Михайла Лисенка за підозрою у привласненні 29,5 млн гривень бюджетних коштів під час ремонту Нового мосту в Дніпрі.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Дніпропетровської області, передають Українські Новини.

"Зараз за клопотанням прокуратури Дніпропетровської області вказаному посадовцю обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі близько 600 тис. гривень", – йдеться в ньому.

25 жовтня співробітники Державної прикордонної служби затримали Лисенка в аеропорту "Харків".

Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України спільно з обласною прокуратурою провели обшуки в Дніпровській міській раді.

В липні поточного року комунальні служби Дніпра перекрили Новий міст через реконструкцію до 14 вересня.

Володимир Зеленський домовився з мером Дніпра Борисом Філатовим про те, що мер подасть у відставку в разі зриву терміну відкриття Нового мосту після реконструкції 14 вересня 2019 року. Новий міст після реконструкції Дніпро достроково відкрило 7 вересня.

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