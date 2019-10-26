Звернення Яніни Соколової до Зеленського після скандальних заяв про добровольців підірвало мережу

Журналістка Яніна Соколова записала відеозвернення до Президента Володимира Зеленського після його хамських заяв добровольцям в зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі. Відео опубліковано на офіційному Youtube-каналі Соколової. "Спочатку Ви називали мою країну «шльондрою» у своїх жартах! Потім Ви погодили підписання угоди, яка може змусити мою країну капітулювати! Тепер Ви хамите тим, хто захищав наш і Ваш, до речі, зад всі ці 5 років клятої війни! Доколє мені буде соромно за Вас, Володимире Олександровичу, га?" - задається питаннями журналістка. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=jLwkZb0tLxU" frameborder="0" allowfullscreen> За 2 години відео вже подивилися майже 60 тисяч користувачів мережі, зібравши понад 10 тисяч лайків. Як повідомляли Українські Новини, у Золотому (Луганська область), де досягнута домовленість про розведення сил і засобів, але поки що не було дотримано умова 7-денного режиму тиші, Зеленський влаштував перепалку з добровольцями щодо протестів проти так званої "формули Штайнмайєра" і відведення зброї. Володимир Зеленський сказав, що йому "пофіг" з ким буде перемир'я.