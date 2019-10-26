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26 жовтня 2019, субота, 20:34 80
Політика 2019-10-27T02:00:03+03:00
Українські Новини
Звернення Яніни Соколової до Зеленського після скандальних заяв про добровольців підірвало мережу

Звернення Яніни Соколової до Зеленського після скандальних заяв про добровольців підірвало мережу

Володимир Зеленський, війна на Донбасі, Відеозвернення, Золоте, Яніна Соколова, формула Штайнмайєра, Добровольці

Журналістка Яніна Соколова записала відеозвернення до Президента Володимира Зеленського після його хамських заяв добровольцям в зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі.

Відео опубліковано на офіційному Youtube-каналі Соколової.

"Спочатку Ви називали мою країну «шльондрою» у своїх жартах! Потім Ви погодили підписання угоди, яка може змусити мою країну капітулювати! Тепер Ви хамите тим, хто захищав наш і Ваш, до речі, зад всі ці 5 років клятої війни! Доколє мені буде соромно за Вас, Володимире Олександровичу, га?" - задається питаннями журналістка.

За 2 години відео вже подивилися майже 60 тисяч користувачів мережі, зібравши понад 10 тисяч лайків.

Як повідомляли Українські Новини, у Золотому (Луганська область), де досягнута домовленість про розведення сил і засобів, але поки що не було дотримано умова 7-денного режиму тиші, Зеленський влаштував перепалку з добровольцями щодо протестів проти так званої "формули Штайнмайєра" і відведення зброї.

Володимир Зеленський сказав, що йому "пофіг" з ким буде перемир'я.

 

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