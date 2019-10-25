Уже в это воскресенье Украина переведет часы на час назад

Зимнее время уже близко. Фото: pixabay

Зимнее время уже близко. Фото: pixabay

В ночь с 26 на 27 октября 2019 Украина переведет часы на час назад и перейдет на зимнее время.

Переход регламентирован постановлением Кабинета Министров №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" от 13 мая 1996 года.

Согласно этому постановлению, ежегодно в последнее воскресенье октября в 4:00 часовая стрелка переводится на 1 час назад.

Зимнее время вводится для более эффективного использования светового дня и экономии электроэнергии.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре 2011 года Верховная Рада отменила перевод часов на зимнее время, и таким образом Украина осталась бы в летнем времени, но в октябре 2011 года Рада отменила свое решение. Такое решение парламент принял из-за протеста жителей Западной Украины – в этой части страны при отмене перехада на зимнее время светало бы очень поздно.

Тем временем адаптироваться к новому времени без последствий помогут такие советы. Если придерживаться простых рекомендаций, смена времени никак не отразится на здоровье.

Ранее Европарламент поддержал право стран ЕС самостоятельно решать, переводить стрелки часов или нет.