Четыре популярных пиратских онлайн-кинотеатра закрыли в Украине

Департамент киберполиции прекратил деятельность четырех пиратских интернет-ресурсов.

Об этом сообщает пресс-служба департамента.

Работники Департамента киберполиции совместно со следователями Главного следственного управления Национальной полиции Украины, при процессуальном руководстве Генеральной прокуратуры Украины, прекратили деятельность четырех пиратских интернет-ресурсов: kinogo.co.ua, uafilm.top, ukrfilm.top, kino-hd.top.

Ежедневно эти сайты насчитывали более 100 000 просмотров, а сайт "kinogo.co.ua" является одним из самых известных пиратских ресурсов в поисковых системах сети Интернет.

Работники киберполиции установили: к администрированию и продвижению этих пиратских ресурсов были причастны двое братьев 38-ми и 32-лет. Оба - жители Днепропетровщины.

Для охвата более широкой аудитории, они распространяли информацию о деятельности своих ресурсов в социальных сетях, создавая соответствующие публичные группы.

По приблизительным оценкам, злоумышленники ежемесячно зарабатывали несколько тысяч долларов на рекламе, размещенной на этих сайтах.

Полицейские провели обыски по месту администрирования пиратских ресурсов, а также по адресам проживания злоумышленников. Кроме того, обыск проведен на рабочем месте одного из фигурантов дела - в служебном помещении одного из региональных управлений Государственной фискальной службы Украины.

По результатам обысков правоохранители изъяли технику, с помощью которой осуществлялась деятельность пиратских веб-ресурсов. Она направлена на экспертизу.

Продолжается досудебное расследование в рамках начатого уголовного производства по ч.3 ст. 176 (Нарушение авторских и смежных прав) УК Украины. Сообщникам грозит штраф или лишение свободы до шести лет.

Фото: Киберполиция

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