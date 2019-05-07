Четыре популярных пиратских онлайн-кинотеатра закрыли в Украине

Департамент киберполиции прекратил деятельность четырех пиратских интернет-ресурсов.\r\nОб этом сообщает пресс-служба департамента.\r\nРаботники Департамента киберполиции совместно со следователями Главного следственного управления Национальной полиции Украины, при процессуальном руководстве Генеральной прокуратуры Украины, прекратили деятельность четырех пиратских интернет-ресурсов: kinogo.co.ua, uafilm.top, ukrfilm.top, kino-hd.top.\r\nЕжедневно эти сайты насчитывали более 100 000 просмотров, а сайт "kinogo.co.ua" является одним из самых известных пиратских ресурсов в поисковых системах сети Интернет.\r\nРаботники киберполиции установили: к администрированию и продвижению этих пиратских ресурсов были причастны двое братьев 38-ми и 32-лет. Оба - жители Днепропетровщины.\r\nДля охвата более широкой аудитории, они распространяли информацию о деятельности своих ресурсов в социальных сетях, создавая соответствующие публичные группы.\r\nПо приблизительным оценкам, злоумышленники ежемесячно зарабатывали несколько тысяч долларов на рекламе, размещенной на этих сайтах.\r\nПолицейские провели обыски по месту администрирования пиратских ресурсов, а также по адресам проживания злоумышленников. Кроме того, обыск проведен на рабочем месте одного из фигурантов дела - в служебном помещении одного из региональных управлений Государственной фискальной службы Украины.\r\nПо результатам обысков правоохранители изъяли технику, с помощью которой осуществлялась деятельность пиратских веб-ресурсов. Она направлена на экспертизу.\r\nПродолжается досудебное расследование в рамках начатого уголовного производства по ч.3 ст. 176 (Нарушение авторских и смежных прав) УК Украины. Сообщникам грозит штраф или лишение свободы до шести лет.\r\n\r\n\r\nФото: Киберполиция \r\nКак сообщали Українські Новини, ранее киберполиция разоблачила веб-ресурс, который незаконно транслировал более 700 каналов.\r\nКиберполиция поймала трех киевлян, которые сливали персональные данные людей в интернет.\r\nКиберполиция разоблачила нелегальный канал международного телефонного звонка.