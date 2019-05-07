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07 мая 2019, вторник, 08:40 193
Силовые структуры 2019-05-07T08:40:47+03:00
Українські Новини
Четыре популярных пиратских онлайн-кинотеатра закрыли в Украине

Четыре популярных пиратских онлайн-кинотеатра закрыли в Украине

Фото: Киберполиция
Фото: Киберполиция

Департамент киберполиции прекратил деятельность четырех пиратских интернет-ресурсов.

Об этом сообщает пресс-служба департамента.

Работники Департамента киберполиции совместно со следователями Главного следственного управления Национальной полиции Украины, при процессуальном руководстве Генеральной прокуратуры Украины, прекратили деятельность четырех пиратских интернет-ресурсов: kinogo.co.ua, uafilm.top, ukrfilm.top, kino-hd.top.

Ежедневно эти сайты насчитывали более 100 000 просмотров, а сайт "kinogo.co.ua" является одним из самых известных пиратских ресурсов в поисковых системах сети Интернет.

Работники киберполиции установили: к администрированию и продвижению этих пиратских ресурсов были причастны двое братьев 38-ми и 32-лет. Оба - жители Днепропетровщины.

Для охвата более широкой аудитории, они распространяли информацию о деятельности своих ресурсов в социальных сетях, создавая соответствующие публичные группы.

По приблизительным оценкам, злоумышленники ежемесячно зарабатывали несколько тысяч долларов на рекламе, размещенной на этих сайтах.

Полицейские провели обыски по месту администрирования пиратских ресурсов, а также по адресам проживания злоумышленников. Кроме того, обыск проведен на рабочем месте одного из фигурантов дела - в служебном помещении одного из региональных управлений Государственной фискальной службы Украины.

По результатам обысков правоохранители изъяли технику, с помощью которой осуществлялась деятельность пиратских веб-ресурсов. Она направлена на экспертизу.

Продолжается досудебное расследование в рамках начатого уголовного производства по ч.3 ст. 176 (Нарушение авторских и смежных прав) УК Украины. Сообщникам грозит штраф или лишение свободы до шести лет.

Фото: Киберполиция Фото: Киберполиция

Как сообщали Українські Новини, ранее киберполиция разоблачила веб-ресурс, который незаконно транслировал более 700 каналов.

Киберполиция поймала трех киевлян, которые сливали персональные данные людей в интернет.

Киберполиция разоблачила нелегальный канал международного телефонного звонка.

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