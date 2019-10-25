Премия кинокритиков "Киноколо" выбрала лучший фильм Украины и лучших актеров

Фильм крымскотатарского режиссера Наримана Алиева "Домой" стал лауреатом национальной премии "Киноколо".

Об этом сообщается на странице фестиваля в Facebook.

Вечером 24 октября во время открытия кинофестиваля "Киевская неделя критики" были объявлены победители национальной премии "Киноколо".



Премия была присуждена за лучший фильм в номинациях: полнометражный игровой фильм, короткометражный игровой фильм, документальный фильм, открытие года, а также лучшим режиссеру, актеру и актрисе.

Кроме того, впервые состоялось награждение в номинации "Лучший анимационный фильм".





Так, лучшим фильмом стала драма "Домой" Наримана Алиева, ранее также выбрана как национальный претендент на премию "Оскар".



Также Нариман Алиев получил за фильм награду как лучший режиссер.



Лучшим актером назван Ахтем Сеитаблаев ( "Домой"), а лучшей актрисой - Ирма Витовская ( "Мои мысли тихие").



Лучшим короткометражным фильмом стала картина "В нашей синагоге" режиссера Ивана Орленко.



В номинации "Лучший документальный фильм" победил "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго", режиссер - Надежда Парфан.



Победителем категории "Лучший анимационный фильм", которая в этом году вручалась впервые, стала "Любовь" режиссера Никиты Лыскова.



Открытием года назвали ленту "Мои мысли тихие" Антонио Лукича.

Как сообщали Українські Новини, в октябре 2018 года была вручена первая национальная премия кинокритиков "Киноколо".

Лучшим фильмом года стал "Донбасс" Сергея Лозницы.