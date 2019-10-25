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  • Сенцову вручили премию Нептуна в Польше на фестивале Солидарности
25 октября 2019, пятница, 21:55 308
Политика 2019-10-25T21:58:52+03:00
Українські Новини
Сенцову вручили премию Нептуна в Польше на фестивале Солидарности

Сенцову вручили премию Нептуна в Польше на фестивале Солидарности

Польша, Олег Сенцов, обмен пленными, Премия Нептуна
Фото: Kasia Blasinska
Фото: Kasia Blasinska

Украинский режиссер Олег Сенцов в конце августа текущего года был награжден почетной премией "Нептун" в рамках польского фестиваля "Solidarity of Arts" в Гданське. Однако в тот период режиссер все еще находился в российском плену. На днях украинец прибыл в Польшу, чтобы лично принять поздравления а также встретиться с польской молодежью. Об этом передает Gratka.pl.

Награду режиссера за мужество от его имени приняла двоюродная сестра режиссера Наталья Каплан в августе. Спустя 2 недели, режиссер уже был на свободе. В эту пятницу, 25 октября украинский деятель прибыл в Польшу, где лично принял поздравления и награду, встретился со школьной молодежью, журналистами и командой Европейского центра Солидарности, а также ему выпала честь побеседовать с лауреатом Нобелевской премии мира Лехом Валенсой.

Фото: Kasia BlasinskaФото: Kasia Blasinska

Тема фестиваля "Solidarity of Arts-2019", лауретом которого стал Сенцов, носила лозунг "мужество". В четверг, 24 октября в рамках встречи с представителями Европейского центра Солидарности, Сенцов рассказал историю своего письма из трудового лагеря, которое было прочитано во время Гданьского фестиваля.

Премией "Нептун" награждают художников, деятельность которых связана с современными ценностями свободы и солидарности. Сенцов стал 37 обладателем этой награды.

В рамках фестиваля "Solidarity of Arts" планируют показать фильм Сенцова "Игрок", с которым Сенцов дебютировал на Международном кинофестивале в Роттердаме в 2012 году.

Как сообщали Українські Новини, 7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35. США и послы стран G7 поприветствовали обмен пленными между Украиной и Россией

Также Сенцов рассказал, над чем работал в российской тюрьме и что удалось вывезти в Украину.

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