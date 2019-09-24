Сенцов рассказал, над чем работал в российской тюрьме и что удалось вывезти в Украину

Украинский режисер Олег Сенцов, освобожденный в результате обмена заключенными между Украиной и РФ, планирует заняться литературной деятельностью, но еще не решил для себя вопрос о политической жизни.

Об этом Сенцов рассказал в интервью "Радио Свобода".

"План всегда есть. Когда мы с дочкой из аэропорта ехали, пять минут как встретились, она говорит: "Ну что, какой у тебя план?" Она знает меня, что я без плана не живу. Это глобально, стратегически, есть цели. Я сказал об этом напрямую на пресс-конференции: снимать кино и жить в широком понимании этого слова. В тюрьме очень понимаешь, что ты слишком мало жил. Ты что-то делал, а жил мало, поэтому хочется жить. Естественно, я не могу уйти из общественной жизни, гражданской, потому что меня вынесло на этот берег. Нужно делать, потому что люди на тебя смотрят и чего-то ждут. Я сказал, когда пытались на меня надавить, что ты должен делать то-то – я сказал, нет, я никому ничего не должен. Я благодарен, это не одно и то же. Я буду делать то, что считаю нужным, что подсказывает мне совесть. А совесть мне подсказывает, что я несу моральную ответственность за тех людей, которые еще в плену, и за свою страну. Перерастет ли это дело в политическую жизнь – вопрос открытый для меня и нерешенный. Я не тороплюсь. А конкретно уже есть даже не литературные планы, а рукопись. Я вывез много чего – просто так на шконке не валялся, а занимался делом. Писал, работал почти каждый день", - рассказал он.

Также Сенцов отметил, что первыми в российской тюрьме были его первые цензоры, которые смотрели, чтобы он не писал ничего запрещенного.

"Для них главное было выловить, не пишу ли я чего-то экстремистского или чего-то про тюрьму, что им не понравится. Они не читают все – пятнадцать тетрадок читать никто не будет. Они просто просматривают выборочно тексты, пытаясь понять, о чем я пишу. Терпения читать мой плохой почерк мало у кого было. Поэтому я смог вывезти и тюремные рассказы, и дневники голодовки. Это их недоработка. В тюрьме прятать можно очень мало вещей, поэтому самый лучший способ что-то скрыть – это положить на видное место", - рассказал бывший политзаключенный РФ.

Как сообщали Українські Новини, Сенцов за премией Сахарова в октябре приедет в Европарламент.

Тем временем Международный уголовный суд получил показания от Сенцова против ФСБ России.