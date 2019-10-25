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  • Сенцову вручили премію Нептуна в Польщі на фестивалі Солідарності
25 жовтня 2019, пʼятниця, 21:55 4
Політика 2019-10-25T22:15:02+03:00
Українські Новини
Сенцову вручили премію Нептуна в Польщі на фестивалі Солідарності

Сенцову вручили премію Нептуна в Польщі на фестивалі Солідарності

Олег Сенцов, премія, Польща, Обмін полоненими
Фото: Kasia Blasinska
Фото: Kasia Blasinska

Український режисер Олег Сенцов в кінці августа поточного року був нагороджений почесною премією "Нептун" в рамках польського фестивалю "Solidarity of Arts" у Гданську. Однак у той період режисер все ще перебував у російському полоні. Днями українець прибув у Польщу, щоб особисто прийняти поздоровлення а також зустрітися з польською молоддю. Про це передає Gratka.pl.

Нагороду режисера за мужність від його імені прийняла двоюрідна сестра режисера Наталія Каплан у серпні. Через 2 тижні, режисер вже був на волі. У цю п'ятницю, 25 жовтня український діяч прибув до Польщі, де особисто прийняв привітання і нагороду, зустрівся зі шкільною молоддю, журналістами та командою Європейського центру Солідарності, а також йому випала честь поспілкуватися з лауреатом Нобелівської премії миру Лехом Валенсою.

Фото: Kasia BlasinskaФото: Kasia Blasinska

Тема фестивалю "Solidarity of Arts-2019", лауретом якого став Сенцов, носила гасло "мужність". У четвер, 24 жовтня в рамках зустрічі з представниками Європейського центру Солідарності, Сенцов розповів історію свого листа з трудового табору, який був прочитаний під час Гданського фестивалю.

Премією "Нептун" нагороджують художників, діяльність яких пов'язана з сучасними цінностями свободи і солідарності. Сенцов став 37 володарем цієї нагороди.

В рамках фестивалю "Solidarity of Arts" планують показати фільм Сенцова "Гравець", з яким Сенцов дебютував на Міжнародному кінофестивалі в Роттердамі в 2012 році.

Як повідомляли Українські Новини, 7 вересня Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі 35 на 35. США і посли країн G7 привітали обмін полоненими між Україною і Росією.

Сенцов розповів, над чим працював у російській в'язниці і що вдалося вивезти в Україну.

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Фото: edscuola.it
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