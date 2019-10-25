В Херсонской области морпехов разместят в детском лагере

Херсонский областной совет поддержал размещение подразделения морской пехоты в детском лагере "Белые крылья" в Скадовском районе (Херсонская область).

Соответствующее решение в пятницу поддержали депутаты на сессии облсовета, передают Українські Новини.

Согласно решению, имущественный комплекс "Белые крылья" в Скадовском районе будет передан в аренду на 2 года и 10 месяцев с арендной платой 1 гривна в год.

Ранее комплекс использовался как лагерь для оздоровления детей-льготников.

Как сообщали Українські Новини, оркестр морпехов записал драйвовую рок-песню.

23 мая в Украине отпраздновали День морской пехоты. Ранее в Николаеве объятиями и цветами встретили морпехов, вернувшихся из зоны ООС.

Тем временем Верховная Рада ликвидировала воинские звания "прапорщик" и "мичман". Им вводится новая шкала армейских и корабельных воинских званий, в частности отменяются воинские звания прапорщика, старшего прапорщика, мичмана, старшины, а вводятся новые звания мастер-сержанта и главного старшины. Кроме того, название "полк" заменяется "бригадой".