Зеленський підписав закон про позбавлення депутатів виплат за прогули

Президент Володимир Зеленський підписав закон про позбавлення депутатів Верховної Ради виплат у разі прогулів та впровадження реєстрації шляхом натискання кнопки замість карток.Про це свідчить інформація на сайті Ради, передають Українські Новини.У п'ятницю Зеленський підписав законопроект №1035-2.Законом передбачається позбавлення парламентаріїв виплат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень (компенсації витрат за оренду житла, на утримання приймальні, за проїзд та відрядження) у разі їх відсутності без поважних причин більш ніж на 1\/3 пленарних засідань протягом 1 місяця або половині засідань комітету, членом якого є депутат.У разі відсутності депутата при більш 70% голосувань передбачається позбавлення зарплати. Позбавлення депутата відповідних виплат приймається головою парламенту за результатами рішення профільного комітету на підставі даних електронної реєстрації.Крім цього, законом передбачена реєстрація депутата методом натискання кнопки "за" в залі засідань.Як повідомляли Українські Новини, Зеленський пропонував Раді позбавляти мандатів депутатів за прогули і кнопкодавство. Раніше кнопкодав від "Слуги народу" "забув" перерахувати свою зарплату на благодійність. Тим часом Вакарчук прогуляв вже 37% засідань Ради.