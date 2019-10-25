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25 жовтня 2019, пʼятниця, 21:26 9
Політика 2019-10-25T22:45:01+03:00
Українські Новини
Зеленський підписав закон про позбавлення депутатів виплат за прогули

Зеленський підписав закон про позбавлення депутатів виплат за прогули

Закон, Володимир Зеленський, Прогули депутатів, Рада 9 скликання, Позбавлення виплат
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський підписав закон про позбавлення депутатів Верховної Ради виплат у разі прогулів та впровадження реєстрації шляхом натискання кнопки замість карток.

Про це свідчить інформація на сайті Ради, передають Українські Новини.

У п'ятницю Зеленський підписав законопроект №1035-2.

Законом передбачається позбавлення парламентаріїв виплат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень (компенсації витрат за оренду житла, на утримання приймальні, за проїзд та відрядження) у разі їх відсутності без поважних причин більш ніж на 1/3 пленарних засідань протягом 1 місяця або половині засідань комітету, членом якого є депутат.

У разі відсутності депутата при більш 70% голосувань передбачається позбавлення зарплати. Позбавлення депутата відповідних виплат приймається головою парламенту за результатами рішення профільного комітету на підставі даних електронної реєстрації.

Крім цього, законом передбачена реєстрація депутата методом натискання кнопки "за" в залі засідань.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський пропонував Раді позбавляти мандатів депутатів за прогули і кнопкодавство.

Раніше кнопкодав від "Слуги народу" "забув" перерахувати свою зарплату на благодійність.

Тим часом Вакарчук прогуляв вже 37% засідань Ради.

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