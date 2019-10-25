На Донбассе ранены три украинских военных

Боевики 9 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в пятницу, 25 октября, 3 украинских военнослужащих ранены.Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини."В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных "минскими договоренностями" минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - сказано в нем.В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов по позициям Объединенных сил возле Новомихайловки, Красногоровки, Водяного, Лебединского.В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики 4 раза обстреляли украинские позиции возле Новозвановки, Хутора Вольный и Луганского.1 украинский военнослужащий был ранен в результате обстрела, 2 - в результате подрыва на растяжке.Как сообщали Українськi Новини, 23 октября на Донбассе погиб украинский военный. Ранее боевики специально обстреляли участок разведения сил из запрещенного оружия. Тем временем Зеленский встретился со Штайнмайером в Японии, там они поговорили о Донбассе.