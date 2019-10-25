На Донбассе ранены три украинских военных

Боевики 9 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в пятницу, 25 октября, 3 украинских военнослужащих ранены.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.



"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных "минскими договоренностями" минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - сказано в нем.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов по позициям Объединенных сил возле Новомихайловки, Красногоровки, Водяного, Лебединского.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики 4 раза обстреляли украинские позиции возле Новозвановки, Хутора Вольный и Луганского.



1 украинский военнослужащий был ранен в результате обстрела, 2 - в результате подрыва на растяжке.



Как сообщали Українськi Новини, 23 октября на Донбассе погиб украинский военный.



Ранее боевики специально обстреляли участок разведения сил из запрещенного оружия.



Тем временем Зеленский встретился со Штайнмайером в Японии, там они поговорили о Донбассе.