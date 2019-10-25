підписатися на розсилку
24.85 25.25
27.5 28.1
˟
  • Новини
  • Світ
  • Маленький однофамілець Грети Тунберг: ім'ям шведської активістки назвали комаху
25 жовтня 2019, пʼятниця, 18:40 21
Світ 2019-10-25T20:30:02+03:00
Українські Новини
Маленький однофамілець Грети Тунберг: ім'ям шведської активістки назвали комаху

Маленький однофамілець Грети Тунберг: ім'ям шведської активістки назвали комаху

комахи, Швеція, Клімат, Грета Тунберг, Кліматична забастовка

Днями вчені виявили новий вид жука, у якого немає назви. Експерти вирішили назвати комаху ім'ям еко-активістки Грети Тунберг. Про це передає BBC News.

Доктор Майкл Дарбі, який займається вивченням комах, розглядав колекцію, вперше виявлену в Кенії в 1960-х роках Вільямом Блоком, який у 1978 році подарував свої зразки Музею природної історії в Лондоні. Під час детального вивчення, експерт натрапив на вид, у якого не було назви.Тоді Дарбі вирішив назвати жука ім'ям шведської кліматичної активістки Грети Тунберг, бажаючи таким чином висловити захоплення шведським підлітком, якому вдалося провести акцію по всьому світу, зробивши видатний внесок у підвищення обізнаності про екологічні проблеми.

 

"Nelloptodes gretae" явно не схожий на свого однофамільця - його довжина менше 1 мм, у нього немає крил і очей. Однак у комахи є дві довгі, схожі на кіски Грети, антени.

Старший куратор музею доктор Макс Барклай, який займається вивченням жуків, сказав, що це ім'я було дуже доречно, оскільки часто нерозкриті види з часом втрачаються, перш ніж вчені дають їм імена через втрати свого біологічного різноманіття.

"Це символічно назвати одне з біологічних відкриттів ім'ям того, хто так наполегливо працював, щоб відстоювати природний світ і захищати його вразливі види", - додав експерт.

Як повідомляли Українські Новини, раніше дизайнер з Нью-Йорка створив шрифт, що імітує почерк Грети Тунберг.

Крім того, Дональд Трамп посміявся над 16-річною активісткою Гретою Тунберг. А Президент Росії Володимир Путін назвав Тунберг "доброю, але погано проінформованою дівчинкою".

Більше новин про: комахи Швеція Клімат Грета Тунберг Кліматична забастовка

Архів
Новини
Микитась вийшов з СІЗО 20:17
Група депутатів Київради просить Президента звільнити Кличка 20:17 Документ
У чернігівській школі 13 школярів заразилися гепатитом 19:58
Перестрілка в Харкові. Фото: Анна Черненко / 24 канал
Перестрілка в центрі Харкова: у поліції розкрили деталі конфлікту 18:47
Грета Тунберг. Фото: facebook.com/gretathunbergsweden
Маленький однофамілець Грети Тунберг: ім'ям шведської активістки назвали комаху 18:40
більше новин
Богдану можуть вручити підозру за роботу на Азарова 13:29
За перші місяці керування Нефьодова, на митниці зросла корупція та зменшилися надходження на 15 млрд гривень, - "Гроші" 11:11 Відео
25.10.19 16:00 Прес-конференція: "Обставини загибелі Віктора Дегтярьова позивний "Сенсей" - свідчення очевидців" 12:17
Суд призначив психологічну експертизу Насалику 13:15
Законопроект про зміни на ринку електроенергії скасовує енергореформу, - енергетична асоціація 12:41
більше новин
Богдану можуть вручити підозру за роботу на Азарова 13:29
За перші місяці керування Нефьодова, на митниці зросла корупція та зменшилися надходження на 15 млрд гривень, - "Гроші" 11:11 Відео
Через скандал про забруднене повітря в Україні проведуть незалежні вимірювання 10:01
Американський інвестор заявив, що проти нього діють відомі рейдери під ширмою інвестиційних заяв 13:33
Суд призначив психологічну експертизу Насалику 13:15
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok