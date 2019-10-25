Маленький однофамілець Грети Тунберг: ім'ям шведської активістки назвали комаху

Днями вчені виявили новий вид жука, у якого немає назви. Експерти вирішили назвати комаху ім'ям еко-активістки Грети Тунберг. Про це передає BBC News.

Доктор Майкл Дарбі, який займається вивченням комах, розглядав колекцію, вперше виявлену в Кенії в 1960-х роках Вільямом Блоком, який у 1978 році подарував свої зразки Музею природної історії в Лондоні. Під час детального вивчення, експерт натрапив на вид, у якого не було назви.Тоді Дарбі вирішив назвати жука ім'ям шведської кліматичної активістки Грети Тунберг, бажаючи таким чином висловити захоплення шведським підлітком, якому вдалося провести акцію по всьому світу, зробивши видатний внесок у підвищення обізнаності про екологічні проблеми.

"Nelloptodes gretae" явно не схожий на свого однофамільця - його довжина менше 1 мм, у нього немає крил і очей. Однак у комахи є дві довгі, схожі на кіски Грети, антени.

Старший куратор музею доктор Макс Барклай, який займається вивченням жуків, сказав, що це ім'я було дуже доречно, оскільки часто нерозкриті види з часом втрачаються, перш ніж вчені дають їм імена через втрати свого біологічного різноманіття.

"Це символічно назвати одне з біологічних відкриттів ім'ям того, хто так наполегливо працював, щоб відстоювати природний світ і захищати його вразливі види", - додав експерт.

Як повідомляли Українські Новини, раніше дизайнер з Нью-Йорка створив шрифт, що імітує почерк Грети Тунберг.

Крім того, Дональд Трамп посміявся над 16-річною активісткою Гретою Тунберг. А Президент Росії Володимир Путін назвав Тунберг "доброю, але погано проінформованою дівчинкою".