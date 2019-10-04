Путин назвал активистку Грету Тунберг "доброй, но плохо проинформированной девочкой"

Президент России Владимир Путин заявил о том, что не разделяет общих восторгов эко-активистки Греты Тунмберг. Об этом он сказал на выступлении в ООН, передает ВВС Украина.\r\nПутин намекнул на то, что юная эко-активистка Грета Тунмберг была лишь ходом пиара. Российский президент отметил, что инициативы подростков и детей нужно поддерживать, однако подчеркнул, что те, кто использует подростков в своих интересах - заслуживают осуждения.\r\nПутин уверен, что Грета – "добрая девочка и очень искренняя". В то же время, ей, видимо, не объяснили, что современный мир сложен и многообразен, предположил глава российского государства.\r\nСкриншот: Twitter\/ @GretaThunberg\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПосле выступления лидера, описание профиля Греты Тунмберг изменилось. В статусе активистки написано: "Добрая, но плохо информированная девочка".\r\n \r\n20 сентября жители около 160 стран приняли участие в международном марше за климат. Организаторы экологических акций по всему миру заявили, что в истории человечества это самые масштабные марши против климатического кризиса. По данным геополитической карты, обнародованной на сайте globalclimatestrike.net, количество зарегистрированных забастовок достигла более 5200 по всему миру.\r\nВ Киеве в марше за климат приняли участие более 2 тыс. человек из 21 города Украины.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nРанее, СМИ заявили, что Грету Тунберг использовали для рекламы 11 раз.