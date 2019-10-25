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25 октября 2019, пятница, 17:52 57
Политика 2019-10-25T17:53:55+03:00
Українські Новини
США требуют быстрого расследования дела о нападении на активистку в Запорожье

США требуют быстрого расследования дела о нападении на активистку в Запорожье

Запорожье, Посольство США, Расследование, Нападение на активистов
Посольство США в Киеве. Фото: joinfo.ua
Посольство США в Киеве. Фото: joinfo.ua

США ожидают быстрого и тщательного расследования правоохранителями нападения на активистку в Запорожье.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Мы обеспокоены сообщениями СМИ о нападении на руководительницу ромского центра в Запорожье. Мы присоединяемся ко всем украинцам в ожидании быстрого и тщательного расследования для осуществления правосудия", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, полиция задержала подозреваемого в нападении на гражданскую активистку в Запорожской области.

24 октября в подъезде дома в Запорожье злоумышленник нанес ножевое ранение женщине и исчез, пострадавшую госпитализировали и прооперировали.

По данным региональных СМИ, пострадавшая - руководительница общественной организации "Запорожский цыганский центр "Лачо Дром" Анжелика Белова.

Ранее за убийство активистки Гандзюк суд приговорил к 3-6,5 годам тюрьмы 5 экс-участников АТО. 

Кроме того, еще одного подозреваемого в деле об убийстве Гандзюк ищут СБУ и Интерпол

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