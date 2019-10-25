США требуют быстрого расследования дела о нападении на активистку в Запорожье

США ожидают быстрого и тщательного расследования правоохранителями нападения на активистку в Запорожье.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.



"Мы обеспокоены сообщениями СМИ о нападении на руководительницу ромского центра в Запорожье. Мы присоединяемся ко всем украинцам в ожидании быстрого и тщательного расследования для осуществления правосудия", - говорится в сообщении.



Как сообщали Українськi Новини, полиция задержала подозреваемого в нападении на гражданскую активистку в Запорожской области.



24 октября в подъезде дома в Запорожье злоумышленник нанес ножевое ранение женщине и исчез, пострадавшую госпитализировали и прооперировали.



По данным региональных СМИ, пострадавшая - руководительница общественной организации "Запорожский цыганский центр "Лачо Дром" Анжелика Белова.



Ранее за убийство активистки Гандзюк суд приговорил к 3-6,5 годам тюрьмы 5 экс-участников АТО.



Кроме того, еще одного подозреваемого в деле об убийстве Гандзюк ищут СБУ и Интерпол.



