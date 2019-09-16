МВД в следующем году может получить на 700 млн гривен больше

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде увеличить финансирование Министерства внутренних дел на 0,9% с 83,1 млрд гривен до 83,8 млрд гривен в 2020 году.\r\nОб этом говорится в законопроекте №2000 о государственном бюджете на 2020 год, передают Українські Новини.\r\nТаким образом предлагает повысить финансирование МВД на 700 млн гривен.\r\nОбщий фонд согласно проекту госбюджета составляет 72,4 млрд гривен, специальный фонд - 11,3 млрд гривен.\r\n50 млрд гривен предлагается выделить на зарплаты, из них 10 млрд на зарплаты сотрудников аппарата МВД.\r\n5 млрд гривен предусмотрено на создание единой авиационной систе6мы безопасности и гражданской защиты.\r\nКак сообщали Українські Новини, Кабмин предлагает Верховной Раде выделить 2,2 млрд гривен на проведение местных выборов в 2020 году.\r\nКабмин предлагает Раде принять госбюджет на 2020 год с доходами в размере 1,079 трлн гривен и расходами в 1,170 трлн гривен.