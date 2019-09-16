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16 сентября 2019, понедельник, 23:12 28
Кабмин 2019-09-16T23:12:32+03:00
Українські Новини
МВД в следующем году может получить на 700 млн гривен больше

МВД в следующем году может получить на 700 млн гривен больше

МВД. Фото: 112.ua
МВД. Фото: 112.ua

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде увеличить финансирование Министерства внутренних дел на 0,9% с 83,1 млрд гривен до 83,8 млрд гривен в 2020 году.

Об этом говорится в законопроекте №2000 о государственном бюджете на 2020 год, передают Українські Новини.

Таким образом предлагает повысить финансирование МВД на 700 млн гривен.

Общий фонд согласно проекту госбюджета составляет 72,4 млрд гривен, специальный фонд - 11,3 млрд гривен.

50 млрд гривен предлагается выделить на зарплаты, из них 10 млрд на зарплаты сотрудников аппарата МВД.

5 млрд гривен предусмотрено на создание единой авиационной систе6мы безопасности и гражданской защиты.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин предлагает Верховной Раде выделить 2,2 млрд гривен на проведение местных выборов в 2020 году.

Кабмин предлагает Раде принять госбюджет на 2020 год с доходами в размере 1,079 трлн гривен и расходами в 1,170 трлн гривен.

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