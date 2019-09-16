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16 сентября 2019, понедельник, 23:50 19
Кабмин 2019-09-16T23:54:24+03:00
Українські Новини
На жилье для молодых семей хотят выделить 23,4 млн гривен

На жилье для молодых семей хотят выделить 23,4 млн гривен

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде предусмотреть в законе о государственном бюджете на 2020 год 164,3 млн гривен на финансирование государственных жилищных программ.

Об этом говорится в зарегистрированном 15 сентября законопроекте №2000, передают Українські Новини.

В частности, на частичную компенсацию ставки кредитов коммерческих банков на строительство или приобретение жилья для молодых семей предлагается выделить 23,4 млн гривен.

На удешевление стоимости ипотечных кредитов для обеспечения жильем лиц, требующих улучшения жилищных условий, заложено 40,9 млн гривен.

На продолжение программы "Доступное жилье" предлагается выделить 100 млн гривен.

На финансовую поддержку Фонда содействия молодежному строительству предусмотрено 6,850 млн гривен.

Кроме того, 28 млн гривен предлагается выделить на увеличение уставного фонда Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству.

Как сообщали Українськi Новини, государство купит квартиры в Киеве освобожденным политзаключенным из Крыма.

Кроме того, жители Донбасса смогут получить до 300 тыс. гривен компенсации за свое разрушенное жилье.

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