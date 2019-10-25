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  • Украина не готова к эпидемиям и пандемии: рейтинг стран по безопасности здоровья
25 октября 2019, пятница, 16:35 92 Инфографика
Мир 2019-10-25T16:38:12+03:00
Українські Новини
Украина не готова к эпидемиям и пандемии: рейтинг стран по безопасности здоровья

Украина не готова к эпидемиям и пандемии: рейтинг стран по безопасности здоровья

Украина, США, эпидемия, Пандемия, Инфекция
Лаботартория. Фото: freepik
Лаботартория. Фото: freepik

Согласно данным рейтинга Глобального индекса безопасности здоровья за 2019 год, среди 195 стран мира Украина заняла 94 место. 

Страны поделились на три группы: самые подготовленный, средне подготовленные и меньше всего подготовленные. Украина попала в список стран со средним уровнем подготовки к эпидемиям с общим баллом 38.

Украина в мировом рейтинге. Инфографика: GHSУкраина в мировом рейтинге. Инфографика: GHS

Хуже всего оценили в Украине антимикробную резистентность, готовность к чрезвычайным ситуациям и наличие планов действий для таких ситуаций, а также наличие оборудования для инфекционного контроля.

Украина в рейтинге раннего обнаружения инфекций. Инфографика: GHSУкраина в рейтинге раннего обнаружения инфекций. Инфографика: GHS

Украина в рейтинге по вместительности клиник. Инфографика: GHSУкраина в рейтинге по вместительности клиник. Инфографика: GHS

В то же время в Украине лучше оценили ситуацию с иммунизацией, выполнением международных обязательств, ограничением на пересечение границы в связи с угрозой распространения заболеваний и доступ к тестированию и утверждение новых медпрепаратов.

Украина в рейтинге уязвимости к биологическим угрозам. Инфографика: GHSУкраина в рейтинге уязвимости к биологическим угрозам. Инфографика: GHS

В общем рейтинге рядом с Украиной расположились Зимбабве и Сенегал на 92 и 95 месте соответственно.  Наиболее подготовлены к эпидемии и пандемии в США с общим баллом 83,5, Великобритании с общим баллом 77,9 и Нидерландах с общим баллом 75,6.

Средний результат всех стран - около 40,2 балла. Авторы индекса считают, что общая готовность стран к эпидемии и пандемии очень слабая.

Как сообщали Українські Новини, в Украине началась вспышка дифтерии, а сыворотки от заболевания не хватает. Напомним, был зафиксирован первый случай полиомиелита и врачи сообщили как определить симптомы болезни и уберечь себя от недуга.

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