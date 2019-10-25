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  • Україна не готова до епідемій і пандемії: рейтинг країн щодо безпеки здоров'я
25 жовтня 2019, пʼятниця, 16:35 8 Інфографіка
Світ 2019-10-25T17:30:03+03:00
Українські Новини
Україна не готова до епідемій і пандемії: рейтинг країн щодо безпеки здоров'я

Україна не готова до епідемій і пандемії: рейтинг країн щодо безпеки здоров'я

США, Україна, епідемія, Інфекційні захворювання, Пандемія
Лаботартория. Фото: freepik
Лаботартория. Фото: freepik

Згідно з даними рейтингу Глобального індексу безпеки здоров'я за 2019 рік, серед 195 країн світу Україна посіла 94 місце.

Країни поділилися на три групи: найбільш підготовлені, середньо підготовлені і найменш підготовлені. Україна потрапила в список країн з середнім рівнем підготовки до епідемій із загальним балом 38.

Україна в світовому рейтингу. Інфографіка: GHSУкраїна у світовому рейтингу. Інфографіка: GHS

Найгірше оцінили в Україні антимікробну резистентність, готовність до надзвичайних ситуацій і наявність планів дій для таких ситуацій, а також наявність обладнання для інфекційного контролю.

Україна в рейтингу раннього виявлення інфекцій. Інфографіка: GHSУкраїна в рейтингу раннього виявлення інфекцій. Інфографіка: GHS

Україна в рейтингу по місткості клінік. Інфографіка: GHSУкраїна в рейтингу по місткості клінік. Інфографіка: GHS

В той же час в Україні краще оцінили ситуацію з імунізацією, виконанням міжнародних зобов'язань, обмеженням на перетин кордону у зв'язку із загрозою поширення захворювань і доступ до тестування та затвердження нових медпрепаратів.

Україна в рейтингу вразливості до біологічним загрозам. Інфографіка: GHSУкраїна в рейтингу вразливості до біологічним загрозам. Інфографіка: GHS

В загальному рейтингу поряд з Україною розташувалися Зімбабве і Сенегал на 92 і 95 місці відповідно. Найбільш підготовлені до епідемії і пандемії в США із загальним балом 83,5, Великобританії з загальним балом 77,9 та Нідерландах з загальним балом 75,6.

Середній результат всіх країн - близько 40,2 бали. Автори індексу вважають, що загальна готовність країн до епідемії і пандемії дуже слабка.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні почався спалах дифтерії а сироватки від захворювання не вистачає. Нагадаємо, був зафіксований перший випадок поліомієліту і лікарі повідомили як визначити симптоми хвороби і вберегти себе від недуги.

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