В Чернобыльской зоне экспериментируют с редкими растениями

В рамках эксперимента, в Чернобыльском заповеднике высадили редкие виды растений, сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения на странице на Facebook.

В левобережной части зоны отчуждения специалисты Чернобыльского заповедника, Ботанического сада имени Александра Фомина и ДСП "Северная Пуща" создали интродукционных участок редких и реликтовых растений для изучения их устойчивости к радиационному загрязнению. На этой территории было высажено магнолию, сосну крымскую, рододендрон, гинкго двулопастное и другие.

"В мире сохраняется тенденция исчезновения редких растений в природных ареалах. Именно поэтому мы решились на этот уникальный эксперимент на территории крупнейшего в Украине природного резервата. А учитывая особенности Чернобыльского заповедника - это будет эксклюзивный научно-исследовательский проект, не имеющий аналогов в мире", - отметили в заповеднике.

Как сообщали Українські Новини, в Чернобыле установили новый рекорд Украины благодаря лазерному шоу. Ранее на Чернобыльской АЭС нарисовали уникальный мурал и опубликовали жуткие фото тумана, который добрался до зоны отчуждения.