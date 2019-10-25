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25 октября 2019, пятница, 15:45 168
Наука 2019-10-25T15:52:36+03:00
Українські Новини
В Чернобыльской зоне экспериментируют с редкими растениями

В Чернобыльской зоне экспериментируют с редкими растениями

Чернобыль, Наука, Радиация, Зона отчуждения, Магнолии
Чернобыль. Фото: Facebook/ Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения
Чернобыль. Фото: Facebook/ Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

В рамках эксперимента, в Чернобыльском заповеднике высадили редкие виды растений, сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения на странице на Facebook.

В левобережной части зоны отчуждения специалисты Чернобыльского заповедника, Ботанического сада имени Александра Фомина и ДСП "Северная Пуща" создали интродукционных участок редких и реликтовых растений для изучения их устойчивости к радиационному загрязнению. На этой территории было высажено магнолию, сосну крымскую, рододендрон, гинкго двулопастное и другие.

"В мире сохраняется тенденция исчезновения редких растений в природных ареалах. Именно поэтому мы решились на этот уникальный эксперимент на территории крупнейшего в Украине природного резервата. А учитывая особенности Чернобыльского заповедника - это будет эксклюзивный научно-исследовательский проект, не имеющий аналогов в мире", - отметили в заповеднике.

Как сообщали Українські Новини, в Чернобыле установили новый рекорд Украины благодаря лазерному шоу. Ранее на Чернобыльской АЭС нарисовали уникальный мурал и опубликовали жуткие фото тумана, который добрался до зоны отчуждения.

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