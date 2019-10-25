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25 октября 2019, пятница, 15:23 71
Кабмин 2019-10-25T15:40:39+03:00
Українські Новини
В Кабмине открестились от назначения российского экс-чиновника советником Гончарука

В Кабмине открестились от назначения российского экс-чиновника советником Гончарука

Кабмин, Алексей Гончарук, советник министра
Премьер-министр Алексей Гончарук. Скриншот видео УП
Премьер-министр Алексей Гончарук. Скриншот видео УП

Кабинет Министров опровергает назначение бывшего заместителя министра финансов России и бывшего первого заместителя председателя правления Центрального банка России Сергея Алексашенко советником премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, передают Українські Новини.

"Эта информация не соответствует действительности. Гражданин Алексашенко не является советником Премьер-министра Украины", - говорится в нем.

Отмечается, что за последние несколько дней в СМИ начала распространяться информация о возможном назначении Алексашенко советником премьера.

В частности, 23 октября журналисты "Слідство.Інфо" опубликовали документ, в котором секретариат просят ответить, нет ли предостережений относительно назначения Алексашенко советником.

Как сообщали Українські Новини, у Гончарука есть 10 советников на общественных началах. За первый месяц премьерства Гончарук получил зарплату в три раза больше оклада.

По информации СМИ, премьер Гончарук перед назначением встречался с Коломойским.

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