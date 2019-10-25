У Кабміні відхрестилися від призначення російського екс-чиновника радником Гончарука

Кабінет Міністрів спростовує призначення колишнього заступника міністра фінансів Росії і колишнього першого заступника голови правління Центрального банку Росії Сергія Алексашенка радником прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби уряду, передають Українські Новини.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Громадянин Алексашенко не є радником Прем'єр-міністра України", - йдеться в ньому.

Зазначається, що за останні кілька днів в ЗМІ почала розповсюджуватися інформація про можливе призначення Алексашенка радником прем'єра.

Зокрема, 23 жовтня журналісти "Слідство.Інфо" опублікували документ, в якому секретаріат просять відповісти, чи немає застережень щодо призначення Алексашенка радником.

Як повідомляли Українські Новини, в Олексія Гончарука є 10 радників на громадських засадах. За перший місяць прем'єрства Гончарук отримав зарплату в три рази більшу окладу.

За інформацією ЗМІ, прем'єр Олексій Гончарук перед призначенням зустрічався з олігархом Ігорем Коломойським.