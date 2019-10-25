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25 октября 2019, пятница, 14:02 52
Судебная власть 2019-10-25T14:02:28+03:00
Українські Новини
У Порошенко назначено 6 допросов на ноябрь, – Портнов

У Порошенко назначено 6 допросов на ноябрь, – Портнов

Допрос, Андрей Портнов, ГБР, Петр Порошенко
Андрей Портнов. Фото: facebook.com/andrey.portnov.ua
Андрей Портнов. Фото: facebook.com/andrey.portnov.ua

Юрист Андрей Портнов сообщил, что у бывшего Президента Украины Петра Порошенко в ноябре текущего года назначено 6 допросов  в Государственном бюро расследований (ГБР).

Об этом говорится на официальном веб-сайте юриста.

"Петр Порошенко, Ваш план допросов на ноябрь, - 5 ноября, 7 ноября, 11 ноября, 18 ноября, 22 ноября и 29 ноября. При себе иметь паспорт. Если несмелый прокурор подпишет первое подозрение и обвинительный акт, график станет чуть плотнее", - написал Портнов.

Напомним, Портнов сообщил, что бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Макеенко финансирует телевизионный канал "Прямой", используя принадлежащие ему и его сыну офшорные компании Tolbell Holdings Limited (Кипр), Makwell International Sa (Панама), Oltenor Capital Limitad (БВО) и Cresendo International Limited (Гонконг).

Ранее Портнов сообщил, что заместитель прокурора Первой специализированной прокуратуры по борьбе с организованной преступностью Жильберто Аугусто Арона Карденас (Панама) не закрыл, а лишь временно приостановил расследование в отношении офшоров бывшего Президента Украины Петра Порошенко и отмывания им преступных доходов в Панаме, ожидая следующих шагов со стороны Генеральной прокуратуры Украины.

Также Портнов вызвал Порошенко в прямой эфир на любом телеканале.

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