У Порошенко назначено 6 допросов на ноябрь, – Портнов

Юрист Андрей Портнов сообщил, что у бывшего Президента Украины Петра Порошенко в ноябре текущего года назначено 6 допросов в Государственном бюро расследований (ГБР).

Об этом говорится на официальном веб-сайте юриста.

"Петр Порошенко, Ваш план допросов на ноябрь, - 5 ноября, 7 ноября, 11 ноября, 18 ноября, 22 ноября и 29 ноября. При себе иметь паспорт. Если несмелый прокурор подпишет первое подозрение и обвинительный акт, график станет чуть плотнее", - написал Портнов.

Напомним, Портнов сообщил, что бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Макеенко финансирует телевизионный канал "Прямой", используя принадлежащие ему и его сыну офшорные компании Tolbell Holdings Limited (Кипр), Makwell International Sa (Панама), Oltenor Capital Limitad (БВО) и Cresendo International Limited (Гонконг).

Ранее Портнов сообщил, что заместитель прокурора Первой специализированной прокуратуры по борьбе с организованной преступностью Жильберто Аугусто Арона Карденас (Панама) не закрыл, а лишь временно приостановил расследование в отношении офшоров бывшего Президента Украины Петра Порошенко и отмывания им преступных доходов в Панаме, ожидая следующих шагов со стороны Генеральной прокуратуры Украины.

Также Портнов вызвал Порошенко в прямой эфир на любом телеканале.