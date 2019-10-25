Упрощение получения субсидии: эксперты назвали риски новой системы для субсидиантов

В то время, как субсидиантам теперь придется платить больше за коммуналку, эксперты считают упрощение Кабмином получения субсидий для трех категорий украинцев не только позитивным решением, но и негативным, которое может повлечь за собой некоторые проблемы, сообщает "Сегодня".

Так, старший консультант по вопросам социальной защиты населения Института местного развития Антон Левицкий указывает, что детдома семейного типа часто имеют площадь 300-400 кв. м, так как в них должны быть не только жилые помещения, но и кухни, прачечные, комнаты для игр, занятия спортом и т. д., чего существующие соцнормы для назначения субсидий ранее не учитывали.

"Теперь несправедливость устранена, этому будет способствовать и разрешение местным органам власти начислять субсидию ДДСТ, имеющим площадь более 120 кв. м для квартир и более 200 кв. м для домов. А вот логику назначения субсидии только сельским пенсионерам, а не всем пенсионерам, которые проживают совместно, но зарегистрированы по разным адресам, понять сложно", – говорит Левицкий.

По мнению эксперта, таким людям можно было бы удвоить нормы, на которые назначается субсидия, вместо не учета их доходов при оформлении госпомощи. Ведь у незарегистрированного по данному адресу супруга доходы могут быть значительными и не позволят получать субсидию, что создает лазейку для злоупотреблений.

Экономист Александр Охрименко также поддерживает инициативу властей не только в отношении детдомов и пенсионеров, но и касающуюся военных и владельцев новых прицепов.

"Она серьезно упрощает работу органов соцзащиты, ведь очевидно, что военнослужащие получают официальное жалованье от государства и ЕСВ на него начисляется обязательно. Часто такую справку бывает получить затруднительно, особенно тем, кто воюет на востоке. Что касается прицепов, то в селе это не роскошь, а необходимость для тех, кто обрабатывает землю и вынужден перевозить как удобрения, сельхозинвентарь, так и выращенный урожай", – анализирует Охрименко.

А вот увеличение "ценза" доходов для претендентов на субсидию эксперты оценивают негативно для субсидиантов и объясняют просто: надо уменьшить число претендентов на госпомощь. Левицкий говорит, что у нас максимальный процент расходов семьи на оплату коммуналки – 15% от доходов – занижен по сравнению с Европой, там он составляет в среднем 20%. Это могло быть еще одной причиной для увеличения.

Охрименко уверен: в 2020 году, когда начнут считать субсидии по-новому, отсеется более половины тех, кто их получает, или до 2 млн семей.

"В деньгах экономия не будет вдвое меньше, так как большинство таких семей получают госпомощь в размере 50-100 грн, но за счет значительного количества субсидиантов государство сэкономит в следующем году до 15 млрд грн (30% от выделенных средств)", – утверждает Охрименко.

Раньше Українські Новини писали, как получить субсидию через интернет и не стоять в очередях. Тем временем Кабмин уверяет, что субсидии малоимущих украинцев не уменьшатся.