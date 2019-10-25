Кабмин назначил замминистра обороны экс-руководителя управления в СНБО Полищука

Кабинет Министров назначил Александра Полищука на должность заместителя министра обороны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны, передают Українськi Новини. "Кабинет Министров Украины на своем заседании одобрил ряд важных решений. В частности, правительство назначило заместителем Министра обороны Украины Полищука Александра Николаевича", - сказано в нем. Полищук ранее был экспертом по вопросам оборонного строительства и безопасности фонда "Майдан иностранных дел". Он - бывший заместитель директора департамента военной политики и военного планирования Министерства обороны, позже был руководителем управления в Совете национальной безопасности и обороны. Как сообщали Українськi Новини, Кабмин уволил замминистра обороны Шевчука. Ранее, 29 августа, Верховная Рада назначила Андрея Загороднюка министром обороны, который задекларировал 294 тыс. гривен доходов и 400 тыс. гривен и 200 тыс. долларов наличных средств в 2018 году. А Полторак заработал в июне в 5 раз больше оклада за счет "интенсивного труда" и премии.