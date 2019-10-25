Маркарова назвала своей бизнес-ошибкой покупку банка братьев Клюевых

Министр финансов Оксана Маркарова отреагировала на информацию СМИ о ее причастности к выводу ценной недвижимости в историческом центре Киева на свою же фирму из "Актив-банка" накануне его банкротства.

В частности, как она сообщила на своей странице в Facebook, покупка Актив-банка братьев Клюевых - это ее бизнес-ошибка.

"Покупка Активбанка была моей бизнес-ошибкой задолго до прихода на службу. Работая в секторе Private equity я имела отношение ко многим инвестициям - большинству успешных, но некоторых не слишком. Во время короткого владения и управления мной банком в марте 2014 он не был признан ни проблемным, ни неплатежеспособным. Все вопросы Активбанку уже не раз прокомментированы мной начиная с 2015 года. Помещение на Подоле было продано соответствии с законодательством вместе с юридическими компаниями. Я знаю об этой продаже, но не имею к нему никакого отношения, кроме аренды офиса на 6-м этаже. Надеюсь, что все это публичный шум не приведет к необходимости искать новое помещение для Музея ", - утверждает она.

Глава Минфина добавила, что все свое имущество и имущество, принадлежащее ее мужу, она указывает в электронных декларациях, зная об "очень тщательном отношении НАПК к ней.

Маркарова также утверждает, что готова предоставить любые объяснения правоохранительным органам, "которые решат через эту передачу (программы" Схемы "- ред.) Занять меня предоставлением объяснений еще и на эту тему".

"Новая каденция в Минфине - новые расследования. Очень напоминает 2015 год. И как и в 2015 году - опять не о Минфине, а домыслы о моей предварительной бизнес-жизни, но как-то очень много за последние 2 месяца", - добавила руководительница министерства. А также попутно напомнила: "Здание Профсоюзов куплено одной из компаний, которой я тоже владела 10 лет назад, тоже не мое".

Как сообщали Українські Новини, СМИ сообщили, что Маркарова причастна к выводу элитной недвижимости из обанкротившегося банка Клюевых.

Тем временем, за первый месяц работы в новом Кабмине Маркаровой уже доплатили за интенсивный труд.

Также, Госбюро расследований допросило министра финансов Оксану Маркарову по делу о вмешательстве судей Окружного админсуда Киева в работу государственных органов.