Министр финансов Маркарова причастна к выводу элитной недвижимости из обанкротившегося банка, - СМИ

Министр финансов Оксана Маркарова причастна к выводу ценной недвижимости в историческом центре Киева на свою же фирму из "Актив-банка" накануне его банкротства.

Об этом говорится в расследовании журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях".

Сообщается, что в 2013 году Маркарова со своим мужем Даниилом Волынцом купила "Актив-банк" у братьев "регионалов" Андрея и Сергея Клюевых. В 2014 году Национальный банк признал "Актив-банк" неплатежеспособным.

"От того, сколько банк получает за продажу своих активов, зависит, хватит ли этих средств, чтобы рассчитаться с кредиторами, в том числе с вкладчиками, которые держали в финучреждениях свои сбережения. Впрочем, сейчас активов осталось немного - ведь часть ценных из них была выведена из банка накануне его банкротства", - говорится в расследовании.

Незадолго до банкротства "Актив-банка" семья Маркаровой успела продать банк, а вместе с ним и его ценный актив - элитную недвижимость на Подоле. Покупателем стала фирма "Синоним", соучредителем которой - как установили журналисты - была непосредственно Маркарова.

Цена договора купли-продажи оказалась вдвое ниже ее залоговой стоимости, говорится в журналистском расследовании. Ранее этот элитный дом находился в ипотеке у государственного "Укрэксимбанка", который в результате перехода права собственности от "Актив-банка" к фирме "Синоним", потерял залог.

Еще "Укрэксимбанк" оценивал залоговую стоимость этой недвижимости - почти 130 млн гривен. В то же время, уже перед продажей "синонима", новую оценку стоимости проводила фирма "Истерн консалтинг групп", которой Маркарова руководила раньше. И она оценила элитный дом в два раза дешевле.

Впрочем, в конце концов, фирма "Синоним" уплатила за него только 16 млн гривен - отмечают журналисты.

Министр финансов Оксана Маркарова в интервью "Схемам" подтвердила, что история вопроса продажи элитной недвижимости ей хорошо известна. "Это здание было продано банком. Я не могу комментировать то, что было уже после меня, но еще при мне точно проводились переговоры. Менеджмент искал покупателя на это здание", - рассказала она.

В то же время руководительница Минфина утверждает, что на момент приобретения здания она вышла как из состава акционеров "Актив-банка", так и один из основателей "синонима" - компании-покупателя этого имущества. Хотя официальные документы свидетельствуют об обратном, говорится в расследовании. В частности, согласно выписки из Единого госреестра юрлиц, Маркарова была конечным бенефициаром "Актив-банка", когда принималось решение о продаже недвижимости, а также была соучредителем "синонима" на дату заключения сделки купли-продажи элитного дома.

В то же время Маркарова опровергает факт приобретения здания в исторической части центра Киева в несколько раз дешевле залоговой стоимости недвижимости.

Сейчас государственный "Укрэксимбанк" через суды пытается вернуть себе утраченное право на элитную недвижимость. Здание на Подоле ранее было центральным офисом "Актив-банка", теперь его сдают в аренду. Часть помещений занимает финучреждение семьи Маркаровой - "Аккордбанк" Даниил Волынец, другую - юристы и музей-архив прессы.

Оксана Маркарова - одна из двух министров, которые сохранили должность, и перешли из команды Петра Порошенко к Владимиру Зеленскому. В Министерстве финансов она с марта 2015 года. Успела поработать как в правительстве Арсения Яценюка, так и Владимира Гройсмана, и сейчас - при премьере Алексее Гончаруке.

До этого Маркарова работала в бизнесе: возглавляла инвестиционную группу ИВС, проходила практику во Всемирном банке в США, а также имеет опыт работы в Американском фонде прямых инвестиций Western NIS Enterprise Fund.

Как сообщали Українські Новини, За первый месяц работы Маркаровой уже доплатили за интенсивный труд.

Тем временем, Госбюро расследований допросило министра финансов Оксану Маркарову по делу о вмешательстве судей Окружного админсуда Киева в работу государственных органов.