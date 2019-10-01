Маркарову допросили в ГБР

Госбюро расследований допросило министра финансов Оксану Маркарову по делу о вмешательстве судей Окружного админсуда Киева в работу государственных органов.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба ГБР.

Маркарова была вызвана на допрос как свидетель по эпизоду, который касается решения о национализации Приватбанка.

ГБР допросило Маркарову во вторник.

Как сообщали Українськi Новини, муж министра финансов Маркаровой купил квартиру в США.

Верховная Рада назначила министром финансов Оксану Маркарову.

Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию Приватбанка по иску его бывшего совладельца Игоря Коломойского.