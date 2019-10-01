Маркарову допросили в ГБР

Госбюро расследований допросило министра финансов Оксану Маркарову по делу о вмешательстве судей Окружного админсуда Киева в работу государственных органов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила пресс-служба ГБР.\r\nМаркарова была вызвана на допрос как свидетель по эпизоду, который касается решения о национализации Приватбанка. \r\nГБР допросило Маркарову во вторник.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, муж министра финансов Маркаровой купил квартиру в США.\r\nВерховная Рада назначила министром финансов Оксану Маркарову.\r\nОкружной административный суд Киева признал незаконной национализацию Приватбанка по иску его бывшего совладельца Игоря Коломойского.\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n