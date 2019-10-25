Маркарова назвала своєю бізнес-помилкою покупку банку братів Клюєвих

Міністр фінансів Оксана Маркарова відреагувала на інформацію ЗМІ про її причетності до виводу цінної нерухомості в історичному центрі Києва на свою фірму з "Актив-банку" напередодні його банкрутства.

Зокрема, як вона повідомила на своїй сторінці в Facebook, купівля Актив-банку братів Клюєвих - це її бізнес-помилка.

"Купівля Активбанка була моєю бізнес-помилкою задовго до приходу на службу. Працюючи в секторі Private equity я мала відношення до багатьох інвестицій - більшості успішних, але деяких не дуже. Під час короткого володіння і управління мною банком у березні 2014 він не був визнаний ні проблемним, ні неплатоспроможним. Всі питання Активбанку вже не раз мною прокоментовані починаючи з 2015 року. Приміщення на Подолі було продано відповідно до законодавства спільно з юридичними компаніями. Я знаю про цей продаж, але не маю до нього ніякого відношення, крім оренди офісу на 6-му поверсі. Сподіваюся, що все це публічний галас не призведе до необхідності шукати нове приміщення для Музею ", - стверджує вона.

Глава Мінфіну додала, що все своє майно і майно, що належить її чоловікові, вона вказує в електронних деклараціях, знаючи про дуже ретельне НАЗК до неї.

Маркарова також стверджує, що готова надати будь-які пояснення правоохоронним органам, "які вирішать через цю передачу (програми" Схеми "- ред.) Зайняти мене наданням пояснень ще й на цю тему".

"Нова каденція в Мінфіні - нові розслідування. Дуже нагадує 2015 рік. І як і в 2015 році - знову не про Мінфін, а домисли про моє попереднє бізнес-життя, але якось дуже багато за останні 2 місяці", - додала керівник міністерства. А також попутно нагадала: "Будівля Профспілок куплено однієї з компаній, якою я теж володіла 10 років тому, теж не моя".

Як повідомляли Українські Новини, ЗМІ повідомили, що Маркарова причетна до виводу елітної нерухомості зі збанкрутілого банку Клюєвих.

Тим часом, за перший місяць роботи в новому Кабміні Маркаровій вже доплатили за інтенсивну працю.

Також, Держбюро розслідувань допитало міністра фінансів Оксану Маркарову у справі про втручання суддів Окружного адмінсуду Києва в роботу державних органів.