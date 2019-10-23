Министру финансов Маркаровой уже за первый месяц работы доплатили за интенсивный труд

Первая заработная плата министра финансов Оксаны Маркаровой, которую допросили в ГБР, в новом правительстве за сентябрь составила 36,4 тыс. гривен, ее заместителей - от 17,4 тыс. до 64,5 тыс. гривен

Об этом говорится в ответе Министерства финансов на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Маркаровой в сентябре, составила 36 384 гривны, из них должностной оклад за фактически отработанное время – 16 000 гривен, надбавки – 20 320 гривен, индексация - 64 гривны.

Зарплата заместителей Юрия Гелетия составила 57 050 гривен, Юрия Джигиря – 61 724 гривны, Геннадия Плиса – 17 466 гривен, Василия Шкуракова – 64 524 гривны.

Как сообщали Українськi Новини, Маркарову хотят оштрафовать на 42,5 тысяч гривен за недекларирование почти полумиллиона гривен. Тем временем муж министра финансов Маркаровой купил квартиру в США.