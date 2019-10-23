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23 октября 2019, среда, 06:50 461 Документ
Кабмин 2019-10-23T06:50:01+03:00
Українські Новини
Министру финансов Маркаровой уже за первый месяц работы доплатили за интенсивный труд

Министру финансов Маркаровой уже за первый месяц работы доплатили за интенсивный труд

Зарплата, Оксана Маркарова, Министр финансов, зарплата чиновников
Оксана Маркарова.
Оксана Маркарова.

Первая заработная плата министра финансов Оксаны Маркаровой, которую допросили в ГБР, в новом правительстве за сентябрь составила 36,4 тыс. гривен, ее заместителей - от 17,4 тыс. до 64,5 тыс. гривен

Об этом говорится в ответе Министерства финансов на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Маркаровой в сентябре, составила 36 384 гривны, из них должностной оклад за фактически отработанное время – 16 000 гривен, надбавки – 20 320 гривен, индексация - 64 гривны.

Зарплата заместителей Юрия Гелетия составила 57 050 гривен, Юрия Джигиря – 61 724 гривны, Геннадия Плиса – 17 466 гривен, Василия Шкуракова – 64 524 гривны.

Как сообщали Українськi Новини, Маркарову хотят оштрафовать на 42,5 тысяч гривен за недекларирование почти полумиллиона гривен. Тем временем муж министра финансов Маркаровой купил квартиру в США.

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