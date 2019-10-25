Украинцы при Зеленском больше хотят мира

Помните 14 часовой пресс-марафон Зеленского в модном фудкорте? За его аренду президент заплатил из бюджета 374 тысячи грн. Половину потратил на еду и зал, а другую половину - на организацию телетрансляции.



Депутат Дубинский первым откликнулся на призыв Зеленского пройти проверку на детекторе лжи.

Он успешно сдал тест - взяток за законопроекты не брал. Вот 2 часа видео, где он монотонно отвечает на вопросы.

После такого успеха Дубинского депутат Качура тоже "покорил" полиграф, правда без эфира.

За ним - глава "фракции Слуг" Арахамия.

Приобщиться к полиграф-хайпу решили и во фракции Вакарчука и предложили сделать полиграф-вечеринку.

Почитайте статью Википедии, которая со ссылкой на академию наук США называет исследования полиграфом "ненадежны, ненаучны и предвзяты". То есть, депутаты и Зеленский показывают нам "важнейшее из искусств - цирк", вместо обещанных на выборах мира и процветания.



Украина поднялась в рейтинге легкости ведения бизнеса. Чем сразу похвастался премьер Гончарук. Теперь мы на 64 месте. На самом деле, гордится здесь не чем - мы существенно ниже в рейтинге всех наших соседей. Даже Молдова выше нас на 16 позиций Польша - выше на 24 позиции, а Россия обогнала нас в 2 раза. Вообщем, Гончаруку не хвастаться надо, а работать. Вот промпроизводство в сентябре упало на 1%, а цены выросли несмотря на укрепление курса гривны.



Донецкий КВНщик Сергей Сивохо - старый друг Зеленского, назначенный новым советником секретаря СНБО, создает Национальную платформу примирения. Что это такое не ясно, но звучит обнадеживающе. Сивохо уже побывал в некоторых прифронтовых городах и пообещал жителям ОРДЛО долгожданные облегчения при пересечении "границы", обязательную выплату пенсий, и пообещал, что скоро ездить отмечаться на контролируемую территорию надо будет раз в год, а не каждые 2 месяца как сейчас. К тому же Сивохо едва ли не единственный из власти, кто говорит на русском. Это хороший шаг к миру.



Мир, кстати, стал более востребован гражданами Украины при президенте Зеленском.

"Украине больше всего не хватает мира", - сказали 71% украинцев в свежем опросе. При Порошенко так отвечали лишь 62-62%. А самый большой страх наших сограждан, что все уедут на заработки и в стране никого не останется. Каждый шестой боится голода. Это очень много как для европейской страны.



Нацбанк снова снизил учетную ставку. Теперь она 15,5%. Это означает, что ставки кредитов и депозитов будут снижаться. Правительство сможет дешевле брать в долг - доходность ОВГЗ тоже упадет. На курс этот шаг не повлияет - до декабря аграрии будут продавать урожай за границу, поэтому приток валюты гарантирован.



В субботу переводят часы и празднуют Хеллоуин. Вот идеи для нарядного маникюра.



Завтра и на выходных Украину накроют туманы. А со следующей недели придут холода.



Kiss peace love

Денис Иванеско